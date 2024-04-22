首創雙專利全自動收合傘！輕鬆收整成為雨季新寵兒

根據英國標準協會調查，台灣每年平均降雨量高於全球平均值2.6倍之多，而雨季更長達將近半年時間，因此，民眾對於雨傘的選擇，除了能夠遮風擋雨，機能性與便利性都是消費者的考量。

台灣在地品牌 大振豐洋傘 至今已有50多年製傘經驗，為了打造更符合消費者期待的完美雨傘，歷經調整改良，於今年正式推出「Unispin疾收傘」，升級強化收傘速度，在收傘費力、傘面不易整平和大小、重量之間取得完美平衡，讓民眾輕鬆應對台灣變化多端的天氣。

/ 圖有你共創提供

多數民眾為了方便而選擇自動傘，但中棒卻無法回收到底且重量或體積都有一定份量。因此業者研發專利自動收回中棒，只需輕輕按下收傘鍵自動收到底，不再需要費力手動壓回，收傘動作流暢、俐落，雨天穿梭更從容且優雅。同時設計緩衝防夾機制，使中棒回彈時不會夾傷手指。更結合手開傘的輕巧與自動開收的便利，整體更為輕量便攜。

業者也照顧到傘面不易收齊的民眾，通過專利PET貼片、使用五級高密度防潑水記憶傘布，不僅改善一般折傘皺摺膨起的問題，收傘時輕輕一甩水漬全無，讓雨傘保持折痕立體和乾燥，收束時維持平整不用再一片一片整理，完美滿足收傘時想對整齊折痕的心理。

/ 圖有你共創提供

Unispin疾收傘｜快，就是有型，共推出五種顏色：珊瑚橙、淺卡其、叢林綠、淺灰藍、深海藍，商品由 有你共創-有.設計團隊引進，於4/22(一)在嘖嘖平台進行預購，詳細商品資訊請見嘖嘖頁面與粉絲專頁查詢，把握限量6折募資優惠。

嘖嘖募資平台