BLACKPINK藝術總監Verdy加持 聯名Swatch腕表一上市就熱賣！

熱愛與藝術結合的瑞士腕表品牌Swatch再度成為威尼斯藝術雙年展的合作單位，於是找來與多個潮流品牌合作過並身兼天團BLACKPINK演唱會藝術總監的Verdy跨界。將其招牌「VICK」角色運用於經典腕表上，一推出就熱賣，展現了Verdy的高人氣，跨越潮流與藝術領域。

來自日本的平面設計師、藝術家Verdy在過去時常與潮流品牌合作，因而受到矚目，近期更和香港麥當勞跨界，舉辦現時展覽，打造出招牌VICK腳色手持漢堡的可愛立體塑像。因此，Swatch為了第七度攜手威尼斯藝術雙年展，所以邀請Verdy來操刀聯名限定表款，並同時在威尼斯豎起一尊高達4公尺的VICK青銅色雕塑，來迎接所有參觀威尼斯雙年展Giardini展區的訪客，延續了品牌過去的大型藝術計畫的精神，並成為話題與焦點。

平面設計師與藝術家Verdy（左）與Swatch Art Peace Hotel CEO Carlo Giordanetti（右），共同為VICK雕塑揭幕。圖／Swatch提供

而VICK是一個結合熊貓和兔子的角色，靈感源於熊貓積極、平和的個性特徵，以及兔子所代表的長壽與富足；且從誕生至今，都只以黑白兩色出現，因此無論在腕表還是威尼斯雙年展，都是以全新色調亮相。這只古銅色的聯名腕表，可以看到VICK以逗趣姿態呈現，最特別的是Swatch搭配了日曆輪，因此在表盤上的吐舌VICK會每日變換顏色，從橙色、紅色、粉色到黃色不斷循環，非常值得收藏。

來自日本的平面設計師、藝術家Verdy在過去時常與潮流品牌合作，因而受到矚目。圖／Swatch提供