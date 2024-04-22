快訊

大雷雨要來了！今高溫上看38度 明起滯留鋒南北徘徊慎防致災劇烈天氣

求生欲爆棚！男攀鳳凰山墜谷困10天 1舉動機智自救

日本製魅力就是難抵抗！Levi's結合刺繡、洗舊工藝打造全新丹寧時裝

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Levi’s®選用KAIHARA布料廠生產的頂級赤耳丹寧布為基底，結合嶄新洗色，為Made in Japan系列帶來全新質感。圖／Levi’s®提供
Levi’s®選用KAIHARA布料廠生產的頂級赤耳丹寧布為基底，結合嶄新洗色，為Made in Japan系列帶來全新質感。圖／Levi’s®提供

丹寧大廠Levi’s®的Made in Japan系列，是僅次於LVC系列，最受到玩家青睞的款式。秉持手工剪裁、縫紉製作帶有職人精神，此次新款還將刺繡技藝結合創新水洗、整燙流程，完成獨特拼接效果的夾克和褲款，讓人迫不及待想擁有。

Levi’s®選用日本廣島著名KAIHARA布料廠生產的頂級赤耳丹寧布為基底，結合嶄新的洗色，為經典款帶來全新質感。女裝褲款有著多樣化深淺湛藍水洗款式搭配不同版型，以及廣受輕熟女熱愛的Boyfriend高腰男友丹寧褲。男裝則有1980年代復刻501®直筒丹寧褲以獨特的工藝技法呈現，不僅有世界地圖的圖騰細緻拼貼於褲管的吸睛款式，另有在褲腳處具層次推疊感刺繡針跡的限定款式。

而招牌的Type II丹寧夾克外套，以及經典TypeIII和工裝版型丹寧夾克外套，有著彩色刺繡、地圖圖騰拼貼或是輕度水洗，改版升級後工裝丹寧夾克外套，具有俐落、典雅又百搭的輪廓，不分性別，皆能駕馭。而日本製系列還包含Made in Japan皮標、日之丸國旗內標以及湛藍染標等細節。

EDWIN旗下的江戶勝則以日本浮世繪中常見的鉢木（盆栽）為靈感，透過精緻工藝，呈現「鉢木祈賀」系列。圖／EDWIN提供
EDWIN旗下的江戶勝則以日本浮世繪中常見的鉢木（盆栽）為靈感，透過精緻工藝，呈現「鉢木祈賀」系列。圖／EDWIN提供

同樣是關注日本文化，EDWIN旗下的江戶勝則以日本浮世繪中常見的鉢木（盆栽）為靈感，透過精緻工藝，呈現「鉢木祈賀」系列。像是與日本傳統藍染布料結合，透過紮染、刺子繡等傳統技法，推出一系列空氣感十足的A字蛋糕長裙、飛鼠褲、半纏、罩衫等單品，展現出獨特的視覺時尚感。

EVISU與英國潮流品牌PALACE再度合作，運用水洗藍與原色丹寧兩種布料製成聯名系列。圖／EVISU提供
EVISU與英國潮流品牌PALACE再度合作，運用水洗藍與原色丹寧兩種布料製成聯名系列。圖／EVISU提供

而EVISU則是與英國潮流品牌PALACE再度合作，運用水洗藍與原色丹寧兩種布料製成聯名系列。包含剪立體經典丹寧外套、俐落寬版長、短牛仔褲，並運用印有經典海鷗Logo的玩趣骰子作為設計主題，利用刺繡方式作點綴，凸顯日本傳統工藝。

PALACE X EVISU 骰子丹寧外套，14,400元。圖／EVISU提供
PALACE X EVISU 骰子丹寧外套，14,400元。圖／EVISU提供

江戶勝鉢木祈賀系列INDIGO女裝三層蛋糕裙，2,980元。圖／EDWIN提供
江戶勝鉢木祈賀系列INDIGO女裝三層蛋糕裙，2,980元。圖／EDWIN提供

Levi’s® Made in Japan系列靛藍拼接丹寧夾克外套，15,900元。 圖／Levi’s®提供
Levi’s® Made in Japan系列靛藍拼接丹寧夾克外套，15,900元。 圖／Levi’s®提供

PALACE X EVISU丹寧牛仔短褲，11,000元。圖／EVISU提供
PALACE X EVISU丹寧牛仔短褲，11,000元。圖／EVISU提供

Levi’s® Made in Japan系列1980s 501®復古丹寧褲，7,690元。圖／Levi’s®提供
Levi’s® Made in Japan系列1980s 501®復古丹寧褲，7,690元。圖／Levi’s®提供

地圖 日本 牛仔褲

延伸閱讀

華梵古琴工藝駐百年石頭屋 「石碇之音」帶動老街發展

又一打卡熱點將誕生！MICHAEL KORS美型「麵包車」現身台北101

(G)I-DLE成員舒華就愛台灣！擠走ELLA代言本土袋包品牌

從伸展台看趨勢！2024春夏丹寧秀上造型盤點，選出適合你的夏日風格

相關新聞

BLACKPINK藝術總監Verdy加持 聯名Swatch腕表一上市就熱賣！

熱愛與藝術結合的瑞士腕表品牌Swatch再度成為威尼斯藝術雙年展的合作單位，於是找來與多個潮流品牌合作過並身兼天團BLACKPINK演唱會藝術總監的Verdy跨界。將其招牌「VICK」角色運用於經典腕表上，一推出就熱賣，展現了Verdy的高人氣，跨越潮流與藝術領域。

日本製魅力就是難抵抗！Levi's結合刺繡、洗舊工藝打造全新丹寧時裝

丹寧大廠Levi’s®的Made in Japan系列，是僅次於LVC系列，最受到玩家青睞的款式。秉持手工剪裁、縫紉製作帶有職人精神，此次新款還將刺繡技藝結合創新水洗、整燙流程，完成獨特拼接效果的夾克和褲款，讓人迫不及待想擁有。

三天兩夜旅程 體驗宋居曲水流觴

南投宋居為一代茶王私人招待所，低調不供參觀、採訪，僅分享給企業家山居歲月的旅人。來到宋居，有行旅獨家橋段曲水流觴或文人四...

商場改裝建材不浪費 環球購物中心永續行動跨世代扎根

注重環境、永續發展已是全民行動，迎接4月22日世界地球日，Global Mall環球購物中心持續聚焦永續生活化，從綠色商...

Jasmine Galleria仙境辦秀 LinLi Boutique取材萬花筒

頂級訂製禮服品牌JASMINE GALLERIA日前於臺北表演藝術中心球劇場舉辦年度訂製禮服大秀，以具有療癒力的多肉植物...

母親節限定！PASTAIO花漾緞帶麵 揉入繽紛食用花

迎接溫馨5月與即將來臨的母親節，主打匠人新鮮製作義大利麵及融合亞洲元素創意義式美饌的PASTAIO，特別於5月1日至5月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。