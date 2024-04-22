日本製魅力就是難抵抗！Levi's結合刺繡、洗舊工藝打造全新丹寧時裝

丹寧大廠Levi’s®的Made in Japan系列，是僅次於LVC系列，最受到玩家青睞的款式。秉持手工剪裁、縫紉製作帶有職人精神，此次新款還將刺繡技藝結合創新水洗、整燙流程，完成獨特拼接效果的夾克和褲款，讓人迫不及待想擁有。

Levi’s®選用日本廣島著名KAIHARA布料廠生產的頂級赤耳丹寧布為基底，結合嶄新的洗色，為經典款帶來全新質感。女裝褲款有著多樣化深淺湛藍水洗款式搭配不同版型，以及廣受輕熟女熱愛的Boyfriend高腰男友丹寧褲。男裝則有1980年代復刻501®直筒丹寧褲以獨特的工藝技法呈現，不僅有世界地圖的圖騰細緻拼貼於褲管的吸睛款式，另有在褲腳處具層次推疊感刺繡針跡的限定款式。

而招牌的Type II丹寧夾克外套，以及經典TypeIII和工裝版型丹寧夾克外套，有著彩色刺繡、地圖圖騰拼貼或是輕度水洗，改版升級後工裝丹寧夾克外套，具有俐落、典雅又百搭的輪廓，不分性別，皆能駕馭。而日本製系列還包含Made in Japan皮標、日之丸國旗內標以及湛藍染標等細節。

EDWIN旗下的江戶勝則以日本浮世繪中常見的鉢木（盆栽）為靈感，透過精緻工藝，呈現「鉢木祈賀」系列。圖／EDWIN提供

同樣是關注日本文化，EDWIN旗下的江戶勝則以日本浮世繪中常見的鉢木（盆栽）為靈感，透過精緻工藝，呈現「鉢木祈賀」系列。像是與日本傳統藍染布料結合，透過紮染、刺子繡等傳統技法，推出一系列空氣感十足的A字蛋糕長裙、飛鼠褲、半纏、罩衫等單品，展現出獨特的視覺時尚感。

EVISU與英國潮流品牌PALACE再度合作，運用水洗藍與原色丹寧兩種布料製成聯名系列。圖／EVISU提供

而EVISU則是與英國潮流品牌PALACE再度合作，運用水洗藍與原色丹寧兩種布料製成聯名系列。包含剪立體經典丹寧外套、俐落寬版長、短牛仔褲，並運用印有經典海鷗Logo的玩趣骰子作為設計主題，利用刺繡方式作點綴，凸顯日本傳統工藝。

PALACE X EVISU 骰子丹寧外套，14,400元。圖／EVISU提供

江戶勝鉢木祈賀系列INDIGO女裝三層蛋糕裙，2,980元。圖／EDWIN提供

Levi’s® Made in Japan系列靛藍拼接丹寧夾克外套，15,900元。 圖／Levi’s®提供

PALACE X EVISU丹寧牛仔短褲，11,000元。圖／EVISU提供