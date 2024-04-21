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商場改裝建材不浪費 環球購物中心永續行動跨世代扎根

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Global Mall「未來永續小學堂」以繪本搭配實境挑戰體驗，吸引小朋友參與。圖／Global Mall提供
Global Mall「未來永續小學堂」以繪本搭配實境挑戰體驗，吸引小朋友參與。圖／Global Mall提供

注重環境、永續發展已是全民行動，迎接4月22日世界地球日，Global Mall環球購物中心持續聚焦永續生活化，從綠色商品專區、行動支付服務、透過永續小學堂讓綠色意識向下扎根，並整合商場、專櫃改裝替換的建材取代丟棄，透過創意改造，讓偏鄉校園再利用。

Global Mall推廣低碳消費，包括商品到支付皆導入永續概念，線上線下推展綠色商品專區、提供自帶環保餐具優惠，並提供14家行動支付服務，為百貨最多，根據統計，使用行動支付的業績及筆數占比逐年升高，目前已占整體近20%，同時也持續推廣APP服務，下載數已近130萬，電子禮券、點數累積、雲端發票綁定載具等便利使用，年平均減少超過4,000萬張的發票跟禮券印刷，落實無紙化。另外，商場多店也設置多種電動汽車及機車充電設施、寶特瓶智能回收機，年回收達30萬個寶特瓶，更進一步導入溫室氣體盤查及第三方查證，從商場到服務多面向落實低碳環保。

此外，也積極打造永續教育體驗場，讓綠色意識向下扎根，獲親子迴響的「未來永續小學堂」系列活動持續舉行，包括專屬體驗課程，還有多元綠色活動，像是魚菜共生、環保材質手作活動等，第一季共舉辦近50場，吸引上千親子熱烈參與。

與玩轉學校共同推出的親子專屬課程已連續舉辦兩年，今年以節能為主題推出系列故事，透過獨家設計的生態小精靈繪本故事，搭配解謎和實境挑戰體驗，打造全新的沉浸式互動體驗課程，讓親子更投入情境，首季3月以節電為主題，吸引親子踴躍參加，接下來第二季也將於6月展開。不僅實體課程，近期也將推出全新的「線上永續小學堂」，以線上Podcast方式讓小朋友們可以在家中或學校隨時隨地享受到永續教育的樂趣。

不只在商場，Global Mall也積極將永續概念持續向外擴散，透過「愛循環」計畫，以跨界合作，讓永續教育深入至偏鄉，不斷擴大到不同的世代向下扎根。2023年首度啟動，整合商場、專櫃改裝替換的建材取代丟棄，與銘傳大學建築系合作，改造桃園復興區奎輝國小圖書室，今年則把循環建材帶到了位於山海之間的金山高中校園，與文化大學永續創新學院「北海小英雄USR計畫」合作，透過文化大學建築系20位師生的創意改造，翻轉既有的教室概念，運用近百件商場及專櫃改裝替換的建材，建構成獨特的「金山高中文史教育基地」。

Global Mall與文化大學合作，運用近百件商場改裝的建材，打造「金山高中文史教育基地」。圖／Global Mall提供
Global Mall與文化大學合作，運用近百件商場改裝的建材，打造「金山高中文史教育基地」。圖／Global Mall提供

環球購物中心 親子

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