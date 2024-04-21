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全球限量344組！麥卡倫傳奇之初第2章 揭開200年輝煌

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
麥卡倫「傳奇之初第二章」全球限量344組。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫「傳奇之初第二章」全球限量344組。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

為致敬歷代開拓者創造的非凡旅程，麥卡倫以「傳奇之初系列」詮釋開拓者們的卓越貢獻。繼2021年推出「傳奇之初首部曲」，頌揚John Grant上尉篳路藍縷的傳奇故事後；在迎來200週年之際，麥卡倫以致敬創辦人Alexander Reid為名推出「傳奇之初第二章」。新酒款全球限量344組，將於5月10至12日，在「2024台北當代藝術博覽會」正式亮相。

「傳奇之初第二章」深刻展現創辦人從教職人員，到成為啟發麥卡倫世代釀酒大師的釀酒工藝，由麥卡倫釀酒師Euan Kennedy悉心創作，其以1949年所蒸餾的單一麥芽威士忌，於2022年裝瓶，經過長達73年的陳釀，終於在麥卡倫200週年的重要里程碑下，呈現在世人面前。

麥卡倫的傳奇始於創辦人Alexander Reid對「威士忌蒸餾技術」的深深著迷，於1824年在蘇格蘭斯佩河上方的麥卡倫精神莊園（The Macallan Estate）建立蒸餾廠，憑藉著與生俱來的好奇心與對釀酒知識的追求，透過訂定麥卡倫威士忌的核心生產原則，以追求卓越與完美。

Alexander Reid堅信「精緻小巧的蒸餾器」能為威士忌增添更醇厚飽滿的風味，因此有別於其他酒廠使用大型、高產量的蒸餾器，他堅持使用「精緻小巧的蒸餾器」，才得以實現麥卡倫無與倫比的品質，時至今日仍然是麥卡倫樹立標竿的基石，亦是奠定麥卡倫傳奇之路的經典六大標柱之一。

釀酒師Euan Kennedy表示：「麥卡倫『傳奇之初第二章』是對創辦人Alexander Reid的致敬之作，他對品質和工藝的堅持以及對卓越的承諾，不僅確立麥卡倫追求卓越的道路，這份精神也引領著麥卡倫歷代的釀酒師直至今日，也包括我自己。」

這款威士忌呈現出的古銅橡木優雅色澤，同時展現對姓氏「Reid」的敬意。獨特的酒色不僅是象徵性的元素，更呼應了紅色在麥卡倫歷史裡的重要意涵，就像是一場淡雅的紅色之舞，對Alexander Reid所締造的傳奇致上最崇高的敬意。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫「傳奇之初第二章」蒸餾於1949年，在2022年裝瓶，經過長達73年的陳釀終於面世。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫「傳奇之初第二章」蒸餾於1949年，在2022年裝瓶，經過長達73年的陳釀終於面世。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫以「傳奇之初第二章」對Alexander Reid所締造的傳奇致上最崇高敬意。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫以「傳奇之初第二章」對Alexander Reid所締造的傳奇致上最崇高敬意。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫以「傳奇之初第二章」，揭開200年輝煌。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫以「傳奇之初第二章」，揭開200年輝煌。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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