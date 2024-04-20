熱氣球升空 市長黃偉哲說好玩…西拉雅森活節熱鬧登場

邁入第4年的「西拉雅森活節」今天登場，去年首度結合熱氣球嘉年華獲得好評，今年熱氣球從3顆加碼到5顆，規模更大，盼吸引更多遊客前來，清晨天氣良好，熱氣球冉冉升空，不少人一早就來排隊搶頭香，台南市長黃偉哲也到現場關心，還搭熱氣球上青空體驗，俯瞰周邊美景，直說好玩。

市長黃偉哲表示，初體驗熱氣球相當興奮，感謝西拉雅風管處舉辦優質健康的活動，一大早就看到很多大小朋友在這裡等候排隊搭乘熱氣球，希望未來能有東台灣國際熱氣球嘉年華的規模，這禮拜有「熱氣球嘉年華、草原音樂祭」，及下周末的「毛孩運動會、毛孩變裝走秀」，歡迎大家一起來西拉雅及周邊景點旅遊。

位於台1線省道旁的西拉雅官田遊客中心，全區占地11公頃有廣大草原綠地，野餐、放風箏、帶小孩放電都很適合，4年前西拉雅風管處舉辦「西拉雅森活節」，包括草原音樂會、草原市集、毛孩運動會等頗受好評，去年再加入熱氣球元素更是爆紅，遊客「敲碗」加碼，今年果然增加到5顆。

西拉雅森活節開跑首日活動包含熱氣球嘉年華、熱氣球光雕秀、草原音樂祭等豐富內容，今明兩天特別規畫2條接駁車路線，分別自下午12時起「烏山頭水庫風景區(入園需購票)－官田遊客中心」及下午12時30分「隆田火車站(後站)－陽明工商－官田遊客中心」開始接駁，歡迎大家踴躍搭乘，還能順道安排官田、六甲、柳營、善化的小旅行。

南市府與西拉雅風管處為因應停車需求，也和官田區公所、官田里辦公室、陽明工商協調開放周邊停車空間，並增開隆田火車站、陽明工商、烏山頭水庫(入園需購票)等處免費接駁，歡迎遊客多加利用免費接駁車前往活動現場，輕鬆暢遊森活節。

有關更多活動資訊，請查詢交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處網站(https://www.siraya-nsa.gov.tw/)及西拉雅國家風景區管理處臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/sirayatrip/)。