手搖飲搭整支雪糕！大苑子 x Häagen-Dazs 這夏超冰

手搖飲搭配整支雪糕，不冰也難。大苑子 X Häagen-Dazs聯名推出全新飲品「夏日搖滾」，今起上市，大苑子獨享價129元。今起至5/10可享85折優惠，自foodpanda訂購再享獨家折扣，單筆消費滿250元再享8折優惠，最高可折 60元。

「夏日搖滾」以大苑子最著時新鮮的芒果季飲品，具有香甜清新風味的愛文翡翠，搭配一整支綿密口感的Häagen-Dazs草莓抹茶脆皮雪糕，共同創造出夏日最獨一無二又消暑的美味飲品。

此外，大苑子官方粉絲專頁還有驚喜活動，加入參與分享，就有機會獲得Häagen-Dazs貴賓品嘗券：結合5種冰淇淋的花之戀曲聖代。

大苑子芒果季同步開跑，其中，最熱銷的愛文芒果冰沙大杯130元、中杯95元，選用屏東枋山、枋寮的愛文芒果，整顆芒果鮮切現打成綿密的冰沙口感，每一口都能感受滿滿的芒果香。另有愛文翡翠超大杯110元、大杯75元，以愛文芒果搭配茉莉綠茶，香甜輕心。滑順口感的愛文蜜朵朵大杯95元，除了選用枋山枋寮的愛文芒果外，還搭配100%台灣新鮮滑順Q彈有機銀耳。

喜歡咖啡香氣，則有愛文鮮果咖啡中杯80元，愛文芒果配上配上阿拉比卡冷萃咖啡，果香與咖啡香雙重滿足。濃厚香醇的許慶良芒果鮮奶酪60元，以香醇濃厚的許慶良鮮乳製成奶酪，淋上由愛文芒果製成的芒果泥再放上由愛文芒果鮮切的芒果丁，整杯真材實料。

即日起至5/2，大苑子慶生，每周一APP也將推出人氣飲品優惠，最低49元超狂生日慶優惠，此外，喝完隔周再送著時買一送一券。