快訊

才辦「白花運動」追念過勞法官 高院民庭女法官突昏倒緊急送醫急救

不用睡公園！日本一家3口靠「股東優待」免費吃喝玩樂7年：堅持到人生結束

台股崩跌774點 國安基金是否進場護盤？陳建仁表態了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

二度攜手國寶級畫師 GUCCI七樓高藝術牆南美館明開秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
七層高的藝術牆，是由國寶級畫師顏振發師傅（右）與台南藝術家蔡濰任共同協作。圖／台南市美術館提供
七層高的藝術牆，是由國寶級畫師顏振發師傅（右）與台南藝術家蔡濰任共同協作。圖／台南市美術館提供

繼先前在台北101展出大受好評好，時尚品牌古馳的「GUCCI ANCORA時尚藝術展演」近日正巡迴至古都台南、於台南市美術館1館限期展出，除邀請男星宋柏緯成開幕嘉賓，並與國寶級畫師顏振發師傅、台南藝術家蔡濰任共同協作，描繪出一幅巨大Art Wall藝術牆，更將成為期間限定的藝術打卡點。

藝術牆上的文字是由米蘭藝術家Torrisi所創作，義大利原文為OGNI TANTO, LO SO, SOGNI ANCHE TU,E SOGNI DI NOI，譯為中文則為「偶爾 我知曉 你也會做夢 夢中 有我們」，營造出無窮想像空間，原來這正是藝術家心中願景的體現，嘗試感謝米蘭這座城市讓他持續築夢、圓夢。其中負責主要描繪的顏振發師傅並非首次與GUCCI合作，早在2018年時顏師傅便受GUCCI之邀、特地北上於永康街繪製藝術外牆，掀起一波「朝聖」熱。

本次二度合作除無形巧妙呼應著GUCCI ANCORA「再一次」的主題，顏振發師傅也表示非常榮幸，而由於相較於2018永康街，由於面積更大、樓層更高，所以描繪困難度也大幅增加；尤其牆面的左下角QR Code是實際由人手繪製，一度讓路人好奇：真的可以「掃」嗎？也為藝術家蔡濰任表示，正是一種藝術、人文與時尚的跨界融合。

而為了展覽「再一次」開幕，GUCCI並邀請新生代男星宋柏緯特別帶逛展區三大亮點，身穿全身GUCCI時裝、包款與小白鞋的宋柏緯也大讚其中的AR體驗區，可帶人穿梭在不同展間內欣賞GUCCI春夏新裝或藝術裝置、非常難得且有趣；同時宋柏瑋也穿上了白色襯衫、GG緹花隨身小包，以及一雙Re-Web運動小白厚底鞋，深咖啡搭配白色的組合，一如米蘭街頭男子般，愜意、時髦。

本次於台南市美術館1館展出的「GUCCI ANCORA時尚藝術展演」，將精選5套2024春夏的GUCCI ANCORA女裝，帶人一探品牌創意總監Sabato de Sarno借鏡自1960至1990年代風格，更有深受Tom Ford時代的靈感啟迪帶來的簡約、高級剪裁技巧與落落大方的性感都會。GUCCI PROSPETTIVE雜誌牆則延續先前台北101展出時的藝術氣息，兩份主題雜誌中收錄了Sabato和義大利布雷拉美術學院合作、應屆畢業生的精彩作品，更展現文學、音樂、電影、與時尚的互文、共振；此外四位藝術家Valerio Eliogabalo Torrisi、Martino Santori、Cristiano Rizzo與Noura Tafeche的裝置、影音藝術，更帶來抽象、但別具玩味的藝術藏品，將時尚昇華至藝術的層次，也帶人看見米蘭這座時尚之都的豐沛多元面向。

值得一提的是，本次「台南場」並新增VR體驗區與語音導覽服務，帶人從古都瞬間「穿越」到米蘭，進而領略美學、服裝與藝術之深邃。「GUCCI ANCORA時尚藝術展演」將自4月20日（六）開展、直至6月30日（日），地點位於台南市美術館1館，地址為台南市中西區南門路37號，每日早上10點開放至晚上6點，唯展覽將採預約制，可前往GUCCI LINE官方帳號完成預約、即可免費入場。

GUCCI GG翻蓋斜肩包，輕巧的翻蓋設計與尺寸，適合旅行、購物隨身，訂價79,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI GG翻蓋斜肩包，輕巧的翻蓋設計與尺寸，適合旅行、購物隨身，訂價79,000元。圖／GUCCI提供
七層樓高的藝術牆由GUCCI藝術家創作文字、並將由台南在地藝術家手繪完成。圖／GUCCI提供
七層樓高的藝術牆由GUCCI藝術家創作文字、並將由台南在地藝術家手繪完成。圖／GUCCI提供
宋柏緯成為GUCCI特展開幕VIP，並特別推崇其中的VR體驗區，可在虛擬展間、自由穿越。圖／GUCCI提供
宋柏緯成為GUCCI特展開幕VIP，並特別推崇其中的VR體驗區，可在虛擬展間、自由穿越。圖／GUCCI提供
本次「GUCCI ANCORA時尚藝術展演」台南專場將帶來VR裝置、領人神遊時尚、藝術的米蘭面向。圖／GUCCI提供
本次「GUCCI ANCORA時尚藝術展演」台南專場將帶來VR裝置、領人神遊時尚、藝術的米蘭面向。圖／GUCCI提供
已發行兩刊的主題雜誌構築成一片藝文牆，展現GUCCI創意總監Sabato對鼓勵新銳的不遺餘力。圖／GUCCI提供
已發行兩刊的主題雜誌構築成一片藝文牆，展現GUCCI創意總監Sabato對鼓勵新銳的不遺餘力。圖／GUCCI提供
由藝術家Cristiano Rizzo創作之作品，可在本次特展中欣賞。圖／GUCCI提供
由藝術家Cristiano Rizzo創作之作品，可在本次特展中欣賞。圖／GUCCI提供
GUCCI Re-Web運動小白厚底鞋，37,500元。圖／GUCCI提供
GUCCI Re-Web運動小白厚底鞋，37,500元。圖／GUCCI提供
新生代男星宋柏緯身穿GUCCI時裝、包款與小白鞋，展現春夏的義式街頭活力。圖／GUCCI提供
新生代男星宋柏緯身穿GUCCI時裝、包款與小白鞋，展現春夏的義式街頭活力。圖／GUCCI提供
頂著三十度高溫繪製的精準字體，結合了台灣的傳統手藝與西方的時尚熱情。圖／台南市美術館提供
頂著三十度高溫繪製的精準字體，結合了台灣的傳統手藝與西方的時尚熱情。圖／台南市美術館提供
藝術家Cristiano Rizzo的雕塑將米蘭視為一個社會關係動態且抽象的城市。圖／GUCCI提供
藝術家Cristiano Rizzo的雕塑將米蘭視為一個社會關係動態且抽象的城市。圖／GUCCI提供
新生代男星宋柏緯為開幕特別帶逛，並身穿全身GUCCI時裝、包款與小白鞋。圖／GUCCI提供
新生代男星宋柏緯為開幕特別帶逛，並身穿全身GUCCI時裝、包款與小白鞋。圖／GUCCI提供

台南 藝術家

延伸閱讀

彰化鄉鎮藝術巡演將登場 台北愛樂、明華園、民歌手輪番獻藝

宋柏緯、初孟軒4帥肉搏 低溫雨中打架打出情

《環南時候》我的青春江湖在萬華「環南市場」

台灣國寶領獎 卻驚傳用眼過度「視網膜損壞」無法修補

相關新聞

二度攜手國寶級畫師 GUCCI七樓高藝術牆南美館明開秀

繼先前在台北101展出大受好評好，時尚品牌古馳的「GUCCI ANCORA時尚藝術展演」近日正巡迴至古都台南、於台南市美...

體壇小將集合！臺北時裝週展前記者會 中華隊進場服曝光

由文化部與經濟部主辦，教育部體育署、奧委會、北市府聯合協辦的台北時裝周AW24，今年將自4月25日開跑。今日記者會中除披...

統一企業集團新世代複合商場「Par K* Avenue」台南登場！限時6天消費滿額送刮刮卡

統一企業集團致力於拓展生活服務平台，秉持創辦人高清愿先生創新求進精神，各關係企業持續探討更好及優化消費者多樣化生活體驗，...

北流4歲生日...新Live場館8月營運 帶動周遭產值

台北流行音樂中心慶祝掛牌四周年今天舉辦記者會，北流董事長黃韻玲、執行長梁序倫出席公布北流四年的成績，包含去年超過47萬人...

契機是幫助酪農！揭日本人氣伴手禮「BUTTER NO ITOKO」爆紅背後的秘辛

BUTTER NO ITOKO（バターのいとこ），意為「奶油的表兄弟」，是來自日本栃木縣那須的話題伴手禮，最初以當地酪農將生乳製成奶油後大量剩餘的脫脂牛奶為發想契機，研發出一款奶油果醬餅乾，不僅解決當地酪農所面臨的問題、增加脫脂牛奶的附加價值，更充分利用資源、為當地創造新的就業機會。

台鐵聯名綠光劇團推限量鋼盒便當 民眾清晨5點半搶排隊

台鐵公司與綠光劇團合作《押解》舞台劇聯名推出古早味鋼盒便當，今於台北車站地下一樓台鐵便當台北2號店開賣，當日限量50組，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。