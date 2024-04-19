二度攜手國寶級畫師 GUCCI七樓高藝術牆南美館明開秀

繼先前在台北101展出大受好評好，時尚品牌古馳的「GUCCI ANCORA時尚藝術展演」近日正巡迴至古都台南、於台南市美術館1館限期展出，除邀請男星宋柏緯成開幕嘉賓，並與國寶級畫師顏振發師傅、台南藝術家蔡濰任共同協作，描繪出一幅巨大Art Wall藝術牆，更將成為期間限定的藝術打卡點。

藝術牆上的文字是由米蘭藝術家Torrisi所創作，義大利原文為OGNI TANTO, LO SO, SOGNI ANCHE TU,E SOGNI DI NOI，譯為中文則為「偶爾 我知曉 你也會做夢 夢中 有我們」，營造出無窮想像空間，原來這正是藝術家心中願景的體現，嘗試感謝米蘭這座城市讓他持續築夢、圓夢。其中負責主要描繪的顏振發師傅並非首次與GUCCI合作，早在2018年時顏師傅便受GUCCI之邀、特地北上於永康街繪製藝術外牆，掀起一波「朝聖」熱。

本次二度合作除無形巧妙呼應著GUCCI ANCORA「再一次」的主題，顏振發師傅也表示非常榮幸，而由於相較於2018永康街，由於面積更大、樓層更高，所以描繪困難度也大幅增加；尤其牆面的左下角QR Code是實際由人手繪製，一度讓路人好奇：真的可以「掃」嗎？也為藝術家蔡濰任表示，正是一種藝術、人文與時尚的跨界融合。

而為了展覽「再一次」開幕，GUCCI並邀請新生代男星宋柏緯特別帶逛展區三大亮點，身穿全身GUCCI時裝、包款與小白鞋的宋柏緯也大讚其中的AR體驗區，可帶人穿梭在不同展間內欣賞GUCCI春夏新裝或藝術裝置、非常難得且有趣；同時宋柏瑋也穿上了白色襯衫、GG緹花隨身小包，以及一雙Re-Web運動小白厚底鞋，深咖啡搭配白色的組合，一如米蘭街頭男子般，愜意、時髦。

本次於台南市美術館1館展出的「GUCCI ANCORA時尚藝術展演」，將精選5套2024春夏的GUCCI ANCORA女裝，帶人一探品牌創意總監Sabato de Sarno借鏡自1960至1990年代風格，更有深受Tom Ford時代的靈感啟迪帶來的簡約、高級剪裁技巧與落落大方的性感都會。GUCCI PROSPETTIVE雜誌牆則延續先前台北101展出時的藝術氣息，兩份主題雜誌中收錄了Sabato和義大利布雷拉美術學院合作、應屆畢業生的精彩作品，更展現文學、音樂、電影、與時尚的互文、共振；此外四位藝術家Valerio Eliogabalo Torrisi、Martino Santori、Cristiano Rizzo與Noura Tafeche的裝置、影音藝術，更帶來抽象、但別具玩味的藝術藏品，將時尚昇華至藝術的層次，也帶人看見米蘭這座時尚之都的豐沛多元面向。