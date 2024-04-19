體壇小將集合！臺北時裝週展前記者會 中華隊進場服曝光

由文化部與經濟部主辦，教育部體育署、奧委會、北市府聯合協辦的台北時裝周AW24，今年將自4月25日開跑。今日記者會中除披露奧運中華隊進場服，更有體壇好手文姿云、陳致傑、楊昆弼與吳詩儀出席，展現時尚與體育的風格聯集。

文化部長史哲致詞時表示，台北時裝周將文化、時尚、體育...等五大面相結合，並將台灣的設計力和美學在巴黎奧運展現，今年文化部便在巴黎拉維特園區設立了台灣館，當選手在運動場競技時、場邊則以文化加油，並期許讓台灣的文化（為）名片，跟運動競技的能量、齊頭並進。

活動中由模特兒演繹的代表團進場服，並由設計師周裕穎詳盡解說。服裝融合工藝家嚴玉英、設計師林國慶、旭榮集團、仁美商標...等9不同領域的職人或產業菁英，其中面料出自旭榮集團，立體緹花以山海為概念、藍色圖案並來自藝術家江賢二授權，織標則出自仁美商標以牡蠣殼沙混合纖維，具永續意念，西裝上的纏花春仔花由工藝師林佩瑩手作，分別以象徵堅忍、鼓勵的梅花與油菜花為主題，此外Polo衫的形式、色彩、底圖皆各藏巧思，時裝周開幕後將另有特展對公眾開放，可免費參觀、深入認識。

記者會也搶先發表八設計師品牌：DAMUR、Claudia Wang、DOUCHANGLEE、GIOIA PAN、INF、Liyu Tsai、UUIN與ＷooLeeX的創作，同時「空手道女神」文姿云則身穿以星辰為主題的SYZYGY服裝，展現選手一如星星發光發熱，更有運動員的韌性，而陳致傑的成套手繪橄欖西裝則出自WooLeeX品牌之手，獨一無二、更讓陳致傑大呼非常喜歡。