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改編莎翁經典之作 馬修．伯恩《羅密歐與茱麗葉》將在北高國家級場館演出

聯合新聞網／ 聯合數位文創
戲劇張力十足之作，帶給觀眾不一樣的感受和啟發。圖／聯合數位文創 提供
戲劇張力十足之作，帶給觀眾不一樣的感受和啟發。圖／聯合數位文創 提供

馬修．伯恩《羅密歐與茱麗葉》全新顛覆莎士比亞之作。圖／聯合數位文創 提供
馬修．伯恩《羅密歐與茱麗葉》全新顛覆莎士比亞之作。圖／聯合數位文創 提供

英國當代鬼才編舞家馬修．伯恩（Matthew Bourne），其作品在國際巡演場場爆滿、一票難求，今年首度來台，在兩大國家級場館演出《羅密歐與茱麗葉》，8/1~8/4台北國家戲劇院、8/9~8/11在高雄衛武營國家歌劇院，台灣觀眾終於將可現場觀賞天團鉅作，早鳥限時最低優惠82折，目前正在 udn售票網熱烈銷售中！

馬修．伯恩於1995年推出的男版《天鵝湖》，在當年相對保守的社會氛圍下，以石破天驚的創意震撼世人，也奠定他在藝壇的大師地位，至今已創紀錄地在奧立佛獎九度獲獎，也是唯一一位在最佳編舞與最佳音樂劇導演的兩個項目中贏得東尼獎的英國導演。

馬修．伯恩版的《羅密歐與茱麗葉》，將場景從義大利維洛納移到一個白色的舞台，似乎是監獄，也可以是病院。一群年輕男女被送到這裡，在專制壓抑的環境接受高壓管束，不能自由表達情感，甚至不能彼此溝通。

馬修．伯恩認為，年輕人總是對於現況充滿不滿，希望這齣由年輕舞者擔綱演出的劇碼，來探討自由、權力、壓迫等各種社會議題。英國衛報盛讚：「這部作品從頭到尾都以令人驚嘆地舞蹈……充滿洞察力和創造力，是對這個悲劇故事的精采再創造」；紐約時報也評論：「令人驚嘆作品的馬修．伯恩作品，出色的陣容散發炙熱的能量。」

男女主角的相遇，透過舞蹈呈現既青澀又濃烈之愛。圖／聯合數位文創 提供
男女主角的相遇，透過舞蹈呈現既青澀又濃烈之愛。圖／聯合數位文創 提供

馬修．伯恩於2019年推出的「現象級舞劇」《羅密歐與茱麗葉》，因疫情而延宕的國際巡演，歷經法國、日本、韓國、中國等地，今年八月份將於台灣進行巡演最終站，隨後將封箱數年不再演出。 udn售票網現正熱賣中，早鳥限時最低優惠82折只到4/30，更多詳情請上 udn瘋活動官網查詢，客服專線(02) 02-2649-1688 （每日09:00~18:00）。

英國 音樂劇

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