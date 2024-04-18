全台首間PIERRE HERMÉ咖啡廳進駐晶華酒店 4月26日美味開動

法國知名馬卡龍品牌PIERRE HERMÉ繼今年一月在信義商圈新光三越A9推出全台首櫃外，品牌全台首間「PIERRE HERMÉ咖啡廳」也將於麗晶精品母親節檔期開跑的4月26日於晶華酒店一樓開幕，提供外帶與內用服務。

台灣首間「PIERRE HERMÉ咖啡廳」將重現巴黎咖啡店的優雅氛圍，進入PIERRE HERMÉ咖啡廳，首先看到的是以巴黎街頭鵝卵石為概念的光滑進口水磨石地磚，而散發法式風情的單椅，以及牆面和展示櫃上每一片精緻的手工拼貼磚，散發著藝術家的熱情與精湛工藝。在這裡結合傳統與現代、藝術與美食的空間中，消費者可以品嘗到PIERRE HERMÉ一系列的糕點、咖啡與在地茶飲，也為麗晶精品既有的美食聚落，再添一大美味話題。

開幕後正逢母親節檔期甜點送禮需求，晶華酒店也與PIERRE HERMÉ聯名推出全台獨賣的「ISPAHAN心型馬卡龍蛋糕」，除了PIERRE HERMÉ的甜點新選擇外，麗晶精品的舊振南推出零麩質巴斯克乳酪米蛋糕；LADY M推薦母親節限定的六吋草莓生奶油千層蛋糕，內層為酸甜的草莓奶油，佐以新鮮草莓片、草莓覆盆子果泥，上層撲滿草莓及白色珍珠糖，為媽媽獻上最甜美的節慶蛋糕；法國頂級巧克力JEAN-PAUL HEVIN則推出經典馬卡龍蛋糕套餐，可與媽媽一起共享甜美時光。

台北101購物中心四樓都會廣場探索夢幻花園

台北101購物中心也在春季與母親節的季節，推出最新夢幻打卡點「夢幻花園」於購物中心四樓都會廣場登場，即日起至5月12日透過花園中央象徵著生命泉源的大樹之母，周邊與香氛融合的玫瑰、鳶尾、晚香玉及牡丹、洋桔梗，讓民眾在室內也能體驗春天賞花樂趣。

此外，台北101線上快閃花坊推出兩款精美實惠的康乃馨花束預訂，4月30日前預訂享早鳥優惠價699元販售，5月1日起恢復原價每束1,500元，可於5月3日至5月12日期間入館取花，一同歡慶母親節。