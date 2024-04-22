神奇樺木Cube椅一應俱全！從童趣到成人都實用

您的孩子會趴在地上畫畫或看書嗎？是不是沒有符合孩子身高的桌椅，孩子才會趴在地上畫畫或看書呢？孩子的成長只有一次，父母的選擇塑造孩子的環境。讓您的孩子從小建立良好習慣，從一歲開始給予孩子專屬的空間，讓成長之路更加美好。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

KIDDEN HOME日本4way兒童成長樺木cube椅的產品設計大圓角，確保安全性。樺木cube椅專為孩子的成長而設計，並且讓孩子在每個階段上都能使用，陪伴孩子長大。樺木cube椅寬度為37*42公分，適合成人使用，承載重量可達80公斤，有別於坊間的只有30公分小尺寸，用途更廣。品牌堅持使用無毒安全的原材料和漆料，提供給孩子最棒的家具。此外，為了增加家具的耐用度，夾板上增加了螺母供鎖緊，減輕對實木孔位的損傷，以達到多次組裝或拆卸的目標。

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KIDDEN HOME 的家具設計以孩子的笑容為出發點，追求長久使用的目標。樺木cube椅不僅可以作為椅子和桌子，還可以用作書架和踏腳凳，讓孩子學會獨立、發現做事的新方法，培養跳脫框架思考的能力。

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