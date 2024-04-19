快訊

美CIA局長示警：習近平決心「掌控台灣」 美國須認真看待

占用3車道！國1南九如段「4大車撞一團」紫爆回堵5公里 1司機受傷送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

契機是幫助酪農！揭日本人氣伴手禮「BUTTER NO ITOKO」爆紅背後的秘辛

聯合新聞網／ 食力Foodnext
來自日本栃木縣那須的銘菓「BUTTER NO ITOKO」，意為奶油的兄弟，取名來自「從生乳分離出來的奶油和脫脂牛奶就像表兄弟」的聯想。（圖片來源：GOOD NEWS官網）
來自日本栃木縣那須的銘菓「BUTTER NO ITOKO」，意為奶油的兄弟，取名來自「從生乳分離出來的奶油和脫脂牛奶就像表兄弟」的聯想。（圖片來源：GOOD NEWS官網）

【撰文＝編輯部】

疫情之後，海外旅遊景氣復甦，而台灣人最愛去的日本，伴手禮琳瑯滿目，其中不能不提「BUTTER NO ITOKO（バターのいとこ）」，意為「奶油的表兄弟」。這款來自栃木縣那須的話題伴手禮，是由推廣那須的在地品牌「Chus」及當地以娟珊牛香醇牛奶聞名的「森林ノ牧場（森林的牧場）」共同開發。

創立「Chus」及「BUTTER NO ITOKO」的GOOD NEWS社長宮本吾一。（圖片來源：LEXUS NEWS日本官網）
創立「Chus」及「BUTTER NO ITOKO」的GOOD NEWS社長宮本吾一。（圖片來源：LEXUS NEWS日本官網）

宮本吾一在日本那須創建複合設施「Chus」，將市集、餐廳、住宿結合一體，致力於活絡當地、傳達那須的魅力。（圖片來源：Chus官方臉書粉絲專頁）
宮本吾一在日本那須創建複合設施「Chus」，將市集、餐廳、住宿結合一體，致力於活絡當地、傳達那須的魅力。（圖片來源：Chus官方臉書粉絲專頁）

以當地酪農煩惱為契機　創造三方獲利的商業模式

「BUTTER NO ITOKO」的特色在於充分活用了那須當地酪農生產奶油後所剩餘的脫脂牛奶，「森林的牧場」代表山川將弘表示，因為奶油是由約4%的生乳製成，也就是說，90%以上的生乳都會變成脫脂牛奶，而脫脂牛奶經常被低價出售後加工成奶粉，當GOOD NEWS社長宮本吾一聽到這件事情，便與好友同時也是東京代代木八幡人氣餐廳「PATH」的主廚後藤裕一討論，試圖將酪農業者的煩惱，轉化成讓生產者、消費者、地方居民三方都能獲利的商業模式，「BUTTER NO ITOKO」因而誕生。

「BUTTER NO ITOKO」將原先會低價賣給回收商、無用的脫脂牛奶與果醬調和在一起，反覆試驗成功製作出了充滿奶香的果醬，夾在烤脆的華夫餅間，果醬的酸甜與奶油的濃郁風味融合，強調一口咬下可以感受到蓬鬆、清脆、濃稠的三重口感。

「BUTTER NO ITOKO」將脫脂牛奶與果醬調和後夾入華夫餅，且每一款點心皆為親手製作。（圖片來源：GOOD NEWS官網）
「BUTTER NO ITOKO」將脫脂牛奶與果醬調和後夾入華夫餅，且每一款點心皆為親手製作。（圖片來源：GOOD NEWS官網）

對此，「森林的牧場」代表山川將弘也表示，「BUTTER NO ITOKO」可說是為了製作出美味奶油的一種策略，因為生乳只能分離出4％的奶油，若是不活用大量剩下來的脫脂牛奶，想穩定的生產奶油也會較為困難。

善盡社會責任　打造可永續發展的農業及就業環境

「透過食物集合各式各樣不同背景的人們一直是我的目標。」宮本吾一希望將住在同一地區卻沒有機會交流的人們，以食物為起點來建立聯繫，而在這過程中，宮本吾一也意識到身障者的存在，而當時本來只在Chus製造販售的「BUTTER NO ITOKO」正成為話題，因此宮本吾一打算建設工廠增加生產量的同時，也加入僱用身心障礙者的計畫。

「BUTTER NO ITOKO」位於那須的工廠中，從製作麵糰、煮製牛奶果醬到夾心成型，皆是由工作人員一步一步親手完成。而身心障礙者員工中，包含了精神病患者、智力障礙者及聽障者，也有些是有家庭、正在育兒的母親。此外，在製作餅乾的過程為了成型而被裁切掉的麵糰邊緣，「BUTTER NO ITOKO」也製成餅乾販賣，達到減少糧食浪費、環境永續的效果。

「BUTTER NO ITOKO」另將麵糰切下的邊緣製成餅乾販賣，減少糧食浪費，可說是十分環保的點心。（圖片來源：GOOD NEWS官網）
「BUTTER NO ITOKO」另將麵糰切下的邊緣製成餅乾販賣，減少糧食浪費，可說是十分環保的點心。（圖片來源：GOOD NEWS官網）

宮本吾一一直以來在做的都是「將當地的課題轉變為生意」，比如為了讓農民有能夠直接販售農產品、甚至是NG蔬菜的地方而創建了「Chus」、為了讓脫脂牛奶有新的附加價值而成立了「BUTTER NO ITOKO」，宮本吾一也堅信這樣的商業化能夠逐漸改善當地的就業環境，同時也活化那須當地產業、促進地區經濟循環。

審稿編輯：林玉婷

【延伸閱讀】

真正的奶油是金黃色的嗎？消費者的期待如何定義了人造奶油的「天然」黃色？

台灣乳業發展危機四伏 當環境、成本、品種都是劣勢 該如何闖出自己的路？

把咖啡當作社會工作的延伸！魚池鄉「花音咖啡莊園」如何成為社群聚落的連結者？

牛奶 牧場 餅乾

延伸閱讀

星巴克再度攜迪士尼推11款爆可愛新品！多巴胺色系米奇系列商品必收，開賣時間＋優惠總整理

咖啡廳級別點心現身超商！她讚1款麵包美味狂掃10個 網點頭：星巴克平價版

嫌青菜味道太單調？美食達人教你加一調味料提味讓青菜更好吃

1餅乾出椒鹽口味！她「連嗑2包」超涮嘴 老饕狂回購：口感不錯

相關新聞

台鐵聯名綠光劇團推限量鋼盒便當 民眾清晨5點半搶排隊

台鐵公司與綠光劇團合作《押解》舞台劇聯名推出古早味鋼盒便當，今於台北車站地下一樓台鐵便當台北2號店開賣，當日限量50組，...

契機是幫助酪農！揭日本人氣伴手禮「BUTTER NO ITOKO」爆紅背後的秘辛

BUTTER NO ITOKO（バターのいとこ），意為「奶油的表兄弟」，是來自日本栃木縣那須的話題伴手禮，最初以當地酪農將生乳製成奶油後大量剩餘的脫脂牛奶為發想契機，研發出一款奶油果醬餅乾，不僅解決當地酪農所面臨的問題、增加脫脂牛奶的附加價值，更充分利用資源、為當地創造新的就業機會。

抓著專屬自己的幸運！香奈兒推CHANCE香氛皂、輕便香水

「當機會翩然降臨，我將會牢牢抓住。」香奈兒女士相信幸運，更相信真正的機運，需要由自我創造，每個人都會遇到幸運時刻，更要牢...

馬拉灣5月18日開園 三井台中港店今起推母親節優惠檔期

麗寶樂園渡假區4月推出「玩樂園送麗寶福容大飯店Buffet早午餐」，一套899元（門票+餐券），官網限時銷售至4月30日...

免費吃帝王蟹！姓名音同「眞、心、謝、禮」任一字

備受消費者喜愛的「王品牛排母親節尋人活動」再次展開，即日起到5/31，媽媽姓名中有「眞、心、謝、禮」任一字或同音字，不分...

影／藍皮解憂觀光列車不寂寞 與日本「藍吉野川火車」締結姊妹車

台鐵公司與日本JR四國旅客鐵道兩地同名的松山車站於10年前締結姊妹站，雙方8年前締結友好鐵路協定，為進一步共同推廣觀光列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。