契機是幫助酪農！揭日本人氣伴手禮「BUTTER NO ITOKO」爆紅背後的秘辛

【撰文＝編輯部】

疫情之後，海外旅遊景氣復甦，而台灣人最愛去的日本，伴手禮琳瑯滿目，其中不能不提「BUTTER NO ITOKO（バターのいとこ）」，意為「奶油的表兄弟」。這款來自栃木縣那須的話題伴手禮，是由推廣那須的在地品牌「Chus」及當地以娟珊牛香醇牛奶聞名的「森林ノ牧場（森林的牧場）」共同開發。

創立「Chus」及「BUTTER NO ITOKO」的GOOD NEWS社長宮本吾一。（圖片來源：LEXUS NEWS日本官網）

宮本吾一在日本那須創建複合設施「Chus」，將市集、餐廳、住宿結合一體，致力於活絡當地、傳達那須的魅力。（圖片來源：Chus官方臉書粉絲專頁）

以當地酪農煩惱為契機 創造三方獲利的商業模式

「BUTTER NO ITOKO」的特色在於充分活用了那須當地酪農生產奶油後所剩餘的脫脂牛奶，「森林的牧場」代表山川將弘表示，因為奶油是由約4%的生乳製成，也就是說，90%以上的生乳都會變成脫脂牛奶，而脫脂牛奶經常被低價出售後加工成奶粉，當GOOD NEWS社長宮本吾一聽到這件事情，便與好友同時也是東京代代木八幡人氣餐廳「PATH」的主廚後藤裕一討論，試圖將酪農業者的煩惱，轉化成讓生產者、消費者、地方居民三方都能獲利的商業模式，「BUTTER NO ITOKO」因而誕生。

「BUTTER NO ITOKO」將原先會低價賣給回收商、無用的脫脂牛奶與果醬調和在一起，反覆試驗成功製作出了充滿奶香的果醬，夾在烤脆的華夫餅間，果醬的酸甜與奶油的濃郁風味融合，強調一口咬下可以感受到蓬鬆、清脆、濃稠的三重口感。

「BUTTER NO ITOKO」將脫脂牛奶與果醬調和後夾入華夫餅，且每一款點心皆為親手製作。（圖片來源：GOOD NEWS官網）

對此，「森林的牧場」代表山川將弘也表示，「BUTTER NO ITOKO」可說是為了製作出美味奶油的一種策略，因為生乳只能分離出4％的奶油，若是不活用大量剩下來的脫脂牛奶，想穩定的生產奶油也會較為困難。

善盡社會責任 打造可永續發展的農業及就業環境

「透過食物集合各式各樣不同背景的人們一直是我的目標。」宮本吾一希望將住在同一地區卻沒有機會交流的人們，以食物為起點來建立聯繫，而在這過程中，宮本吾一也意識到身障者的存在，而當時本來只在Chus製造販售的「BUTTER NO ITOKO」正成為話題，因此宮本吾一打算建設工廠增加生產量的同時，也加入僱用身心障礙者的計畫。

「BUTTER NO ITOKO」位於那須的工廠中，從製作麵糰、煮製牛奶果醬到夾心成型，皆是由工作人員一步一步親手完成。而身心障礙者員工中，包含了精神病患者、智力障礙者及聽障者，也有些是有家庭、正在育兒的母親。此外，在製作餅乾的過程為了成型而被裁切掉的麵糰邊緣，「BUTTER NO ITOKO」也製成餅乾販賣，達到減少糧食浪費、環境永續的效果。

「BUTTER NO ITOKO」另將麵糰切下的邊緣製成餅乾販賣，減少糧食浪費，可說是十分環保的點心。（圖片來源：GOOD NEWS官網）

宮本吾一一直以來在做的都是「將當地的課題轉變為生意」，比如為了讓農民有能夠直接販售農產品、甚至是NG蔬菜的地方而創建了「Chus」、為了讓脫脂牛奶有新的附加價值而成立了「BUTTER NO ITOKO」，宮本吾一也堅信這樣的商業化能夠逐漸改善當地的就業環境，同時也活化那須當地產業、促進地區經濟循環。

審稿編輯：林玉婷

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