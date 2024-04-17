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大武山牧場Ｘ法朋！大人系奢華風味 珍藏永續心意

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
法朋主廚推出創意新品，母親節限定開賣。圖/大武山牧場提供
法朋主廚推出創意新品，母親節限定開賣。圖/大武山牧場提供

鮮蛋專家《大武山牧場》連續兩年推出限量手工餅乾禮盒引發搶購熱潮，今年三度聯名人氣甜點品牌《法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie》，由主廚李依錫巧手創作、首度亮相的最新甜點「甜蜜圓舞曲夾心餅乾禮盒」，精選蘭姆葡萄與覆盆子玫瑰兩款大人系奢華口味，揉合於香脆餅乾夾心，猶如一場甜蜜的圓舞曲。即日起於大武山牧場官網獨家開放限量預購。

擁有高知名度的《法朋甜點烘焙坊》，開店10年來，都指定採用《大武山牧場》歷經14道洗選嚴格考驗的「AA級鮮蛋」。理念相同、合作多年下，今年推出連法朋門市都尚未販售、首次亮相的新品「甜蜜圓舞曲夾心餅乾禮盒」。

其中，「蘭姆葡萄」以奶油白巧克力夾心包裹著一顆顆葡萄乾，浸泡在Negrita加勒比海進口蘭姆酒中，靜待葡萄乾融入蘭姆香氣後，再拌入丹麥LUPARK發酵奶油，組成香氣四溢的蘭姆葡萄餡，夾入以大武山牧場AA級鮮蛋與日本九州熊本麵粉製成的獨特香氣餅乾，香甜美麗。

另一款帶有春意浪漫的「覆盆子玫瑰」夾心餅乾，嚴選每日清晨天色微亮時新鮮採集的有機玫瑰花瓣製成濃郁奶餡，莓香優雅又帶點俏皮酸甜的覆盆子果實，與成熟迷人的玫瑰，交織出彷彿置身浪漫花園中的春天氣息，酸甜滋味堪稱絕妙。

「甜蜜圓舞曲夾心餅乾禮盒」除了為媽媽們量身打造的雙重美味外，更將ESG的永續理念珍藏在這份禮物中。「覆盆子玫瑰」夾心餅乾中的玫瑰花醬特別選用屏東萬丹的有機玫瑰花，以大武山牧場將雞舍排泄物轉化成的有機質肥料栽種，堅持「零農藥、零化肥」的友善農法，培育出一朵朵象徵美麗母親的玫瑰花。禮盒更是選用100%再生紙漿製作的環保紙卡，搭配童趣的手繪線條，呈現簡約又不失質感的風格。

即日起至4月24日，於《大武山牧場》官方網站限量預購，可享早鳥優惠980元。歡慶母親節，大武山牧場官網同步推出「蛋入蛋捲」多入優惠最低86折，消費滿1,500元再送原味蛋捲一盒。

大武山牧場官網：https://dan-loo.tw/2024mothersday_pr

大武山牧場聯名法朋烘焙坊，獨家推出大人系奢華母親節禮盒。圖/大武山牧場提供
大武山牧場聯名法朋烘焙坊，獨家推出大人系奢華母親節禮盒。圖/大武山牧場提供
蘭姆葡萄夾心餅乾。圖/大武山牧場提供
蘭姆葡萄夾心餅乾。圖/大武山牧場提供

人氣甜點 牧場 餅乾

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