快訊

台中兩校食安事件擴大 大華國中身體不適從7人「暴增至75人」

國4砂石車翻落邊坡！車頭「垂直墜地」嚴重變形 35歲男駕駛送醫搶救

快刪！3款手機APP藏惡意程式 一下載就盜個資、聊天內容也被看光

楠梓首間「藏壽司」要來了！還是復古「土藏造型店」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
藏壽司即將首度進駐高雄楠梓。圖／藏壽司提供
藏壽司即將首度進駐高雄楠梓。圖／藏壽司提供

藏壽司又要開新店了！在高雄已經有6間分店的藏壽司，預計將再開設「楠梓藍田路店」，將會是楠梓首間分店，並採經典的「土藏造型店」。隨著藏壽司進駐，也將為當地居民帶來全新的用餐選擇。

自2014年首度登台的「藏壽司」，乃是極具人氣的連鎖迴轉壽司店，更經常推出特色扭蛋而引發話題，目前在全台已經超過50間分店。其中在2023年5月開幕的「高雄時代大道店」，更是全台首間全球旗艦店，佔地達2,000坪。另外在高雄另還有岡山店、漢神巨蛋店、漢神本館店、夢時代店等多間店舖。

楠梓近年因受惠台積電利多，成為高雄的話題地區，也被看好為餐飲品牌的發展重點之一。現在已經進入人才招募階段的「楠梓藍田路店」，地址鄰近藍田路、藍昌路口，將會採用日式傳統的「土藏造型街邊店」，也將會是楠梓首間藏壽司分店。對於當地想要品嚐藏壽司的粉絲來說，隨著未來新店開幕，用餐也將變得更方便。

岡山 迴轉壽司

延伸閱讀

高雄4大醫院中心進駐8偏鄉衛生所 實現醫療平權

新店名人豪宅區每逢尖峰必塞 安一路三期延伸工程紓緩

香菜控別錯過！ 高雄知名中餐廳推「香菜滿漢全席」 好評延長至5/12母親節也吃得到

赴雄監找熟稔主管談心 高雄戒治所人員突激動下跪

相關新聞

寶林風波衛生局頻稽查吃不消 平鎮半世紀老店「阿珍米干」永久歇業

桃園龍岡米干節本周末登場，將舉行為期2周的活動，不過在地老字號隱身巷弄內，飄香50多年的卻在店外面貼出公告，店家已於本月...

名有「慕軒」、4月17日生日注意！5月底前邀你免費入住

慕軒飯店喜迎開幕10周年，推出系列住房及餐飲優惠。其中包括即日起至5月31日的「好名好日免費住」活動，凡姓名中含「慕軒」...

世界地球日 「Today at Apple」免費課程邀大人小孩一起愛地球

迎接世界地球日，「Today at Apple」再推出一系列主題免費課程，以「再⽣，再造，再創新」為主軸，邀請超馬好手陳...

大武山牧場Ｘ法朋！大人系奢華風味 珍藏永續心意

鮮蛋專家《大武山牧場》連續兩年推出限量手工餅乾禮盒引發搶購熱潮，今年三度聯名人氣甜點品牌《法朋烘焙甜點坊 Le Ruba...

社工受暴比率高 衛福部專屬APP助家訪風險評估

剴剴案燒出社工執業困境，社工執業安全過去屢受挑戰，風險較高的保護性社工、心衛社工總是招不滿。衛福部社工司統計，111年一...

罐裝飲品夯異國風！盤點3大品牌新品 銅板價打造儀式感

今夏罐裝新飲品大走異國風格，只要花點小技巧，就有滿滿的度假風與生活儀式感。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。