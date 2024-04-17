楠梓首間「藏壽司」要來了！還是復古「土藏造型店」

藏壽司又要開新店了！在高雄已經有6間分店的藏壽司，預計將再開設「楠梓藍田路店」，將會是楠梓首間分店，並採經典的「土藏造型店」。隨著藏壽司進駐，也將為當地居民帶來全新的用餐選擇。

自2014年首度登台的「藏壽司」，乃是極具人氣的連鎖迴轉壽司店，更經常推出特色扭蛋而引發話題，目前在全台已經超過50間分店。其中在2023年5月開幕的「高雄時代大道店」，更是全台首間全球旗艦店，佔地達2,000坪。另外在高雄另還有岡山店、漢神巨蛋店、漢神本館店、夢時代店等多間店舖。

楠梓近年因受惠台積電利多，成為高雄的話題地區，也被看好為餐飲品牌的發展重點之一。現在已經進入人才招募階段的「楠梓藍田路店」，地址鄰近藍田路、藍昌路口，將會採用日式傳統的「土藏造型街邊店」，也將會是楠梓首間藏壽司分店。對於當地想要品嚐藏壽司的粉絲來說，隨著未來新店開幕，用餐也將變得更方便。