應援日本能登地震！工藝品來台展售 加碼DIY課程

台日友好，在近年當雙方發生天災時，彼此的幫助都能看到溫暖的一面，也讓許多台灣人最喜歡到日本旅遊。日本能登半島在2024年元旦，發生地震規模高達7.5淺層逆斷層地震活動，造成數百人死亡，建物損傷96,800棟，台隆手創館為支持能登災後重建，推出「HANDS日本能登工藝品展售會」，還加碼推出手作體驗。

在HANDS美麗華店推出的日本能登工藝品展售會中，可買到輪島塗漆器、珠洲燒製陶、當地特展等，能入手道地的能登特產。

而大家若曾去日本金澤市旅遊，對於當地的金箔工藝一定不陌生，HANDS從日本邀請老師來台，推出「和風金箔筷」體驗活動，另外還有流行的蜜蠟巾體驗，在歐洲流行使用蜜蠟巾保鮮，根據使用者的經驗，蜜蠟巾的蔬果保鮮效果，比保鮮膜更好。在4月20～21日的周末午後，在台隆手創館美麗華店上舉辦，邀請日本老師親自教學和風手作課程「和風金箔筷」、「環保蜜蠟巾」，單堂課報名費390元，限額報名中，詳洽HANDS美麗華店02-8502-3708。