聽新聞
test
0:00 / 0:00
虛擬現實就是未來！非真人偶像、模特兒兼數位創作者成Coach形象廣告主角
以鼓勵自我多重面向的展現為使命，美國時尚品牌Coach春季形象廣告，除了有代言人Camila Mendes擔綱主角之外，更有非真人偶像、模特兒兼數位創作者imma所詮釋的系列，展現虛擬現實就是未來的視角。
Coach曝光「Find Your Courage（勇氣啟程）」形象廣告的第四篇章，由品牌大使家族成員之一的Camila Mendes擔任主角，延續了今年二月由Lil Nas X主演的系列形象廣告概念。為了鼓勵每個人都應朝多重面向展現，春季廣告形象定調為為「The Courage to Be Real」探索，透過以虛擬偶像imma的角度，講述她在Camila Mendes協助下尋找勇氣的旅程。系列中的每個篇章，都代表她在旅程接觸到的不同勇氣面向，imma進入一個雛菊滿佈、自我表達勇氣永遠綻放的虛擬花卉世界， 遇見Camila Mendes並學會持續成長、擁抱自我的每一個階段樣貌。形象廣告焦點為綴有全新花卉主題圖案的新款絎縫菱紋Tabby包，以1970年代的Coach經典設計出發，利用絎縫菱紋、柔軟Nappa皮革製作，並飾有品牌象徵性金屬配件，詮釋出時尚態度。
而在今年米蘭設計周 (Milan Design Week) 期間，袋包品牌MCM則是與義大利Atelier Biagetti設計工作室合作，透過沉浸式的體驗探索Casa（家具）的概念。MCM呈現出MCM Wearable Casa系列從品牌傳統和現代設計概念中汲取靈感，推出7款便攜式的多功能單品，將過去的包浩斯美學精神與當代的遊牧生活方式融為一體，同時也可以能夠穿戴在身上，模糊居家裝飾和時尚衣著之間的界限。即使無法親臨現場，也能透過MCM設置的「元宇宙」進入裝置藝術的虛擬維度中感受。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言