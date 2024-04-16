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虛擬現實就是未來！非真人偶像、模特兒兼數位創作者成Coach形象廣告主角

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
非真人偶像、模特兒兼數位創作者imma所詮釋的Coach春季形象廣告。圖／Coach提供
非真人偶像、模特兒兼數位創作者imma所詮釋的Coach春季形象廣告。圖／Coach提供

以鼓勵自我多重面向的展現為使命，美國時尚品牌Coach春季形象廣告，除了有代言人Camila Mendes擔綱主角之外，更有非真人偶像、模特兒兼數位創作者imma所詮釋的系列，展現虛擬現實就是未來的視角。

Coach曝光「Find Your Courage（勇氣啟程）」形象廣告的第四篇章，由品牌大使家族成員之一的Camila Mendes擔任主角，延續了今年二月由Lil Nas X主演的系列形象廣告概念。為了鼓勵每個人都應朝多重面向展現，春季廣告形象定調為為「The Courage to Be Real」探索，透過以虛擬偶像imma的角度，講述她在Camila Mendes協助下尋找勇氣的旅程。系列中的每個篇章，都代表她在旅程接觸到的不同勇氣面向，imma進入一個雛菊滿佈、自我表達勇氣永遠綻放的虛擬花卉世界， 遇見Camila Mendes並學會持續成長、擁抱自我的每一個階段樣貌。形象廣告焦點為綴有全新花卉主題圖案的新款絎縫菱紋Tabby包，以1970年代的Coach經典設計出發，利用絎縫菱紋、柔軟Nappa皮革製作，並飾有品牌象徵性金屬配件，詮釋出時尚態度。

無法親臨現場，也能透過MCM設置的「元宇宙」進入裝置藝術的虛擬維度中感受MCM Wearable Casa系列產品。圖／MCM提供
無法親臨現場，也能透過MCM設置的「元宇宙」進入裝置藝術的虛擬維度中感受MCM Wearable Casa系列產品。圖／MCM提供

而在今年米蘭設計周 (Milan Design Week) 期間，袋包品牌MCM則是與義大利Atelier Biagetti設計工作室合作，透過沉浸式的體驗探索Casa（家具）的概念。MCM呈現出MCM Wearable Casa系列從品牌傳統和現代設計概念中汲取靈感，推出7款便攜式的多功能單品，將過去的包浩斯美學精神與當代的遊牧生活方式融為一體，同時也可以能夠穿戴在身上，模糊居家裝飾和時尚衣著之間的界限。即使無法親臨現場，也能透過MCM設置的「元宇宙」進入裝置藝術的虛擬維度中感受。

美國時尚品牌Coach春季形象廣告由Camila Mendes擔綱主角，拍攝背景亦是由AI技術完成。圖／Coach提供
美國時尚品牌Coach春季形象廣告由Camila Mendes擔綱主角，拍攝背景亦是由AI技術完成。圖／Coach提供

Coach長版花卉中長裙，9,800元。圖／Coach提供
Coach長版花卉中長裙，9,800元。圖／Coach提供

Coach Willow 24花卉印花托特包，16,800元。圖／Coach提供
Coach Willow 24花卉印花托特包，16,800元。圖／Coach提供

Coach花卉短版經典草寫字體有機棉質T恤，5,900元。圖／Coach提供
Coach花卉短版經典草寫字體有機棉質T恤，5,900元。圖／Coach提供

Coach Tabby 20絎縫花卉印花單肩包，20,800元。圖／Coach提供
Coach Tabby 20絎縫花卉印花單肩包，20,800元。圖／Coach提供

MCM Wearable Casa系列寵物後背包。圖／MCM提供
MCM Wearable Casa系列寵物後背包。圖／MCM提供

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