必勝客「母親節比薩」有整隻魷魚、鮑魚 還有萬波聯名蛋糕

隨著母親節即將到來，必勝客推出添加生蠔、鳳尾蝦，甚至是整尾深海魷魚的「明太子生蠔干貝比薩」、「魷你真好鮑魚干貝比薩」兩款豪華口味，讓民眾可以跟著家人們一同度過母親節。同時必勝客也宣佈將聯名連鎖手搖飲「萬波」，推出「萬波珍奶熔岩巴斯克蛋糕」，並可享65折嘗鮮優惠。

為了表達對媽媽的愛，必勝客「明太子生蠔干貝比薩」首次選用肥美的生蠔入饌，並搭配10尾炙烤鳳尾蝦、炙燒干貝，再搭配顆粒口感的日式明太子醬、莫札瑞拉起司，有著多層次豐富口感。即日起至5月3日期間，大比薩外帶半價優惠459元起，也可搭配3款副食組成套餐，每套888元起，早鳥訂購套餐並送1.25L可樂。同步登場的「魷你真好鮑魚干貝比薩」，直接使用一整隻深海魷魚，搭配5顆新鮮鮑魚、5隻鳳尾大蝦，並以獨特花朵造型餅皮呈現，每朵花瓣並擺上起司干貝，最後以日式明太子醬炙燒調味。單點1,049元，全台限量5,000個。

必勝客本次也新推出「明太子熔岩芝心餅皮」，使用芝心起司，再配上日式明太子醬，帶有魚卵顆粒口感與芝心香濃。大比薩加價130元、小比薩加價105元即可升級，限時限量供應。