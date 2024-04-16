快訊

中東局勢緊張！台股跌547點痛失兩萬點大關 金管會信心喊話

台灣治安太好！陸人見騎樓1幕驚呼「膽子好大」 網笑：台灣人只偷這3樣東西

不只青埔3762戶！桃園下午共計「近萬戶停電」 台電揭主因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

必勝客「母親節比薩」有整隻魷魚、鮑魚 還有萬波聯名蛋糕

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
限量款「魷你真好鮑魚干貝比薩」，使用一整隻深海魷魚、鮑魚、鳳尾大蝦等食材。圖／必勝客提供
限量款「魷你真好鮑魚干貝比薩」，使用一整隻深海魷魚、鮑魚、鳳尾大蝦等食材。圖／必勝客提供

隨著母親節即將到來，必勝客推出添加生蠔、鳳尾蝦，甚至是整尾深海魷魚的「明太子生蠔干貝比薩」、「魷你真好鮑魚干貝比薩」兩款豪華口味，讓民眾可以跟著家人們一同度過母親節。同時必勝客也宣佈將聯名連鎖手搖飲「萬波」，推出「萬波珍奶熔岩巴斯克蛋糕」，並可享65折嘗鮮優惠。

為了表達對媽媽的愛，必勝客「明太子生蠔干貝比薩」首次選用肥美的生蠔入饌，並搭配10尾炙烤鳳尾蝦、炙燒干貝，再搭配顆粒口感的日式明太子醬、莫札瑞拉起司，有著多層次豐富口感。即日起至5月3日期間，大比薩外帶半價優惠459元起，也可搭配3款副食組成套餐，每套888元起，早鳥訂購套餐並送1.25L可樂。同步登場的「魷你真好鮑魚干貝比薩」，直接使用一整隻深海魷魚，搭配5顆新鮮鮑魚、5隻鳳尾大蝦，並以獨特花朵造型餅皮呈現，每朵花瓣並擺上起司干貝，最後以日式明太子醬炙燒調味。單點1,049元，全台限量5,000個。

必勝客本次也新推出「明太子熔岩芝心餅皮」，使用芝心起司，再配上日式明太子醬，帶有魚卵顆粒口感與芝心香濃。大比薩加價130元、小比薩加價105元即可升級，限時限量供應。

必勝客與「萬波」自即日起聯手推出「萬波珍奶熔岩巴斯克蛋糕」，以熔岩巴斯克蛋糕為基礎，並且添加萬波為必勝客獨家研發的濃厚阿薩姆紅茶，還有以黑糖進行蜜漬燉煮的珍珠，採限時、限量販售，8吋原價958元，嘗鮮價619元，現省339元。

必勝客推出母親節限定「明太子生蠔干貝比薩」。圖／必勝客提供
必勝客推出母親節限定「明太子生蠔干貝比薩」。圖／必勝客提供
必勝客與萬波推出「萬波珍奶熔岩巴斯克蛋糕」。圖／必勝客提供
必勝客與萬波推出「萬波珍奶熔岩巴斯克蛋糕」。圖／必勝客提供

必勝客 母親節

延伸閱讀

5款夢幻「花漾」母親節蛋糕 唐寧茶攜手各大名店獻愛

義大利人不告了！不是「珍奶披薩」 必勝客攜手「萬波島嶼紅茶」新推邪惡流心甜點

板橋療癒系貓咪咖啡廳！「7喵」環繞 陪伴度過愜意的午後

母親節首選！全家便利商店FamiPort逾70款「特色蛋糕、紓壓家電」預購開跑

相關新聞

馬爹利攜手30間中式名饌餐廳 打造期間限定風味饗宴

法國頂級干邑酒廠馬爹利（Martell） 傳承300年的精湛釀酒工藝，憑藉著對完美風味的追求和大膽創新的態度，成就經典而...

致敬永恆大都會 Harry Winston推新款紐約系列頂級珠寶

一座偉大的城市，永遠從建築、結構、生活方式帶給人無窮的靈感啟發。1932年成立於紐約的高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry...

虛擬現實就是未來！非真人偶像、模特兒兼數位創作者成Coach形象廣告主角

以鼓勵自我多重面向的展現為使命，美國時尚品牌Coach春季形象廣告，除了有代言人Camila Mendes擔綱主角之外，更有非真人偶像、模特兒兼數位創作者imma所詮釋的系列，展現虛擬現實就是未來的視角。

劍橋教授創立Sparxell 用植物纖維素研發環保無毒染劑

從時尚、美妝到裝潢產業，要能夠出現多樣化的顏色，都得透過各種染劑製成，但過往染劑的製程中，大量採用化學物質製成，會環境有...

導入AI技術Nike Air氣墊再進化！全新鞋款征服慢跑、足球、籃球界

早在40年前，Nike就推出劃時代的Air氣墊，改寫了運動鞋的定義！如今品牌讓這項科技再進化，透過新研究、先進技術和大膽創新，呈現全新「藍圖（Blueprint Pack）」系列，包含田徑釘鞋、籃球鞋、足球鞋和運動生活類鞋款，其配色致敬Nike創始人之一的Bill Bowerman，並展現了他對於提升運動員最佳表現的不懈追求。

必勝客「母親節比薩」有整隻魷魚、鮑魚 還有萬波聯名蛋糕

隨著母親節即將到來，必勝客推出添加生蠔、鳳尾蝦，甚至是整尾深海魷魚的「明太子生蠔干貝比薩」、「魷你真好鮑魚干貝比薩」兩款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。