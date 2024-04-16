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5款夢幻「花漾」母親節蛋糕 唐寧茶攜手各大名店獻愛

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
艾麗酒店的唐寧下午茶時光可至9月。圖／唐寧茶提供
艾麗酒店的唐寧下午茶時光可至9月。圖／唐寧茶提供

母親節前夕，擁有3個世紀歷史底蘊的TWININGS唐寧茶，跨界與台北艾麗希爾頓格芮精選酒店，以及4大潮流指標甜點名店「在室甜點」、「午冬甜點」、「起士公爵」及「Kouji Wafu Pasta 糀日和」合作，推出「2024 TWININGS唐寧茶花漾食光」母親節主題活動，各種甜美的母親節蛋糕出列。

其中，堪稱台北最強千層酥的「午冬甜點」，本次合作以「聖多諾黑」(Saint-Honoré)經典法式甜點元素，將泡芙堆疊成愛心形狀，以「唐寧鉑金胭脂莓果茶」為核心基底，搭配唐寧鉑金晨光草原甘菊花茶與柑橘檸檬香的仕女伯爵茶，讓整體的風味層次酸甜交疊，又能帶出一絲的莓果香與花草香。

乳酪蛋糕第一品牌「起士公爵」，首次聯手唐寧茶推出「花漾胭脂莓果輕乳酪蛋糕」，上層如雲朵般輕柔的粉紅胭脂奶蓋，選用唐寧鉑金胭脂莓果茶融入其中，添加天然草莓粉使色澤華麗夢幻，再綴以細緻糖珠，每一口都清爽綿密。

「在室甜點」則將無法言喻的愛意化作千言萬語，寄託在這份特別的「信箋」中。「信箋」以淡粉色淋面和書信造型的巧克力飾片，外層以唐寧鉑金大吉嶺莊園雙芬茶的鍋煮奶茶製成綿密細膩的慕斯，中間將帶有果香的大吉嶺莊園雙芬茶與多種水果製成酸甜交織的茶凍，底部加入酥脆口感的酥波蘿脆餅，並擠上以歐洲鮮奶油煮製的紅茶香緹，果香及茶香在這款蛋糕中絕妙配搭。

「糀日和 Kouji Wafu Pasta」台北龍江店在母親節前夕所推出「唐寧焦糖伯爵茶戚風蛋糕」，研發團隊使用了皇家伯爵茶、仕女伯爵茶及歐式大吉嶺茶三種不同的唐寧茶款入蛋糕，口感多層次又不甜膩。為了凸顯唐寧伯爵茶的獨特香氣，糀日和特別為這款蛋糕設計了減糖配方，讓母親在品味蛋糕的同時也能無負擔的輕鬆享受。

台北艾麗希爾頓格芮精選酒店推出以TWININGS唐寧茶配餐的英法風情「春日食光」，可大啖招牌北海道重乳酪、開心果蛋糕等4款聯名甜點，以及煙燻鴨胸乳酪捲、柴魚風味草蝦鮮蔬凍等4款鹹食，並可於唐寧鉑金系列茶品中任選兩款冷熱飲品，在高空美景中享受美食。此活動自即日起至9月。

起士公爵「花漾胭脂莓果輕乳酪蛋糕」。圖／唐寧茶提供
起士公爵「花漾胭脂莓果輕乳酪蛋糕」。圖／唐寧茶提供
En vie Pâtisserie在室甜點「信箋」。圖／唐寧茶提供
En vie Pâtisserie在室甜點「信箋」。圖／唐寧茶提供

母親節 甜點

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