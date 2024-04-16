賭場大亨換你當！PERRELET「撲克」表 博弈隨時開玩

博弈的樂趣，常在於隨機、驚喜，以及瞬間「勝負」的刺激快感。但其實無須真正坐進賭場才能享受博弈之樂，獨立製表品牌PERRELET（沛力）近日推出新品：Turbine旋風系列皇家同花順撲克表，讓博弈的愉悅和興奮感、隨「手」掌握。

4毫米的表殼則使用聚酯碳酸與碳纖維複合材質製作，並具有品牌別具辨識度的渦輪面盤。圖／奧創Ultra Gears提供

曾在2009年取得專利的PERRELET，其設計靈感源自飛機、船艦的渦輪推進系統，新款Turbine Poker Royal Flush旋風撲克皇家同花順腕表則延續品牌別具辨識度的「渦輪」風格面盤，並以12個經黑色陽極處理、輕巧堅固的氧化鋁葉片為視覺特色，並在第二層的子面盤描繪以12張撲克牌的圖案：其中將有紅色鑽石與黑色梅花的A、K、Q、J、10等五張牌，以及兩張7；而擁有這只表款的收藏家將可「擔任」荷官、或實際成為「玩家」，每一次的操作即為一次發牌，讓人盡情、無限次、享受發牌與對弈之樂，無需籌碼、隨時進行。

PERRELET自製P-331-MH自動上鍊機芯具「瑞士天文台」認證，藍寶石鏡面玻璃上並有限量編號。圖／奧創Ultra Gears提供