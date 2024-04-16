快訊

前委員疑當電信詐騙集團門神 NCC震驚回應了

新北某高職外籍生「2人下水僅1人上岸」 消防馳援擴大搜尋

超商店員狂嫖少女拍片賣暗黑論壇...恐怖手法曝光 入獄前海撈239萬

賭場大亨換你當！PERRELET「撲克」表 博弈隨時開玩

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
是梅花或鑽石？這一「把」能否湊齊同花順？PERRELET新品：Turbine旋風系列皇家同花順撲克表，讓博弈之樂隨「手」掌握。圖／奧創Ultra Gears提供
是梅花或鑽石？這一「把」能否湊齊同花順？PERRELET新品：Turbine旋風系列皇家同花順撲克表，讓博弈之樂隨「手」掌握。圖／奧創Ultra Gears提供

博弈的樂趣，常在於隨機、驚喜，以及瞬間「勝負」的刺激快感。但其實無須真正坐進賭場才能享受博弈之樂，獨立製表品牌PERRELET（沛力）近日推出新品：Turbine旋風系列皇家同花順撲克表，讓博弈的愉悅和興奮感、隨「手」掌握。

4毫米的表殼則使用聚酯碳酸與碳纖維複合材質製作，並具有品牌別具辨識度的渦輪面盤。圖／奧創Ultra Gears提供
4毫米的表殼則使用聚酯碳酸與碳纖維複合材質製作，並具有品牌別具辨識度的渦輪面盤。圖／奧創Ultra Gears提供

曾在2009年取得專利的PERRELET，其設計靈感源自飛機、船艦的渦輪推進系統，新款Turbine Poker Royal Flush旋風撲克皇家同花順腕表則延續品牌別具辨識度的「渦輪」風格面盤，並以12個經黑色陽極處理、輕巧堅固的氧化鋁葉片為視覺特色，並在第二層的子面盤描繪以12張撲克牌的圖案：其中將有紅色鑽石與黑色梅花的A、K、Q、J、10等五張牌，以及兩張7；而擁有這只表款的收藏家將可「擔任」荷官、或實際成為「玩家」，每一次的操作即為一次發牌，讓人盡情、無限次、享受發牌與對弈之樂，無需籌碼、隨時進行。

PERRELET自製P-331-MH自動上鍊機芯具「瑞士天文台」認證，藍寶石鏡面玻璃上並有限量編號。圖／奧創Ultra Gears提供
PERRELET自製P-331-MH自動上鍊機芯具「瑞士天文台」認證，藍寶石鏡面玻璃上並有限量編號。圖／奧創Ultra Gears提供

這饒富趣味的機制、將由具「瑞士天文台認證」的PERRELET自製P-331-MH自動上鍊機芯進行，並將提供時鐘、分鐘與秒鐘功能，44毫米的表殼則使用聚酯碳酸與碳纖維複合材質製作，全球限量99只，訂價19萬8,000元。

Turbine旋風系列皇家同花順撲克表將隨附特製表盒、全球限量99只。圖／奧創Ultra Gears提供
Turbine旋風系列皇家同花順撲克表將隨附特製表盒、全球限量99只。圖／奧創Ultra Gears提供

專利 腕表

延伸閱讀

台中頂級和牛燒肉店食安出包 負責人被爆涉博弈洗錢

MLB／大谷翔平清白獲認證 水原起訴書揭露4大證據

MLB／水原竊取5.2億多誇張？大谷翔平10年賺不到

影／七期博弈商撈12億 神案祈願「人才不繼」錯字掉漆

相關新聞

5款夢幻「花漾」母親節蛋糕 唐寧茶攜手各大名店獻愛

母親節前夕，擁有3個世紀歷史底蘊的TWININGS唐寧茶，跨界與台北艾麗希爾頓格芮精選酒店，以及4大潮流指標甜點名店「在...

AI智能取代人工 郵輪全產品「線上下單」庫存看得見

2019年疫情前、台灣是亞洲第二大郵輪市場，AsiaYo自去年成立以來首度進軍郵輪市場，運用AI科技流程的優勢，突破了許...

賭場大亨換你當！PERRELET「撲克」表 博弈隨時開玩

博弈的樂趣，常在於隨機、驚喜，以及瞬間「勝負」的刺激快感。但其實無須真正坐進賭場才能享受博弈之樂，獨立製表品牌PERRE...

李國毅、邱勝翊、禾浩辰為Victorinox首同框 分享型男出遊必備清單

看準旅行市場的興盛，以刀具起家的Victorinox也將發展重心放在行李裝備產品的推陳出新。於是符合旅人各項實用需求的Airox Advanced行李箱系列就此誕生，在台上市之際，品牌亦邀請了李國毅、「王子」邱勝翊、禾浩辰三位首度同框，透過他們所代表的不同年齡與風格型男，一同詮釋新品的百搭魅力。

台日合作 台灣氣候服務聯盟與日本氣象協會簽合作備忘錄

台灣氣候服務聯盟(TCSP)與日本氣象協會(JWA)今天上午9時30分，在交通部中央氣象署簽署合作備忘錄（MOU），由T...

G-SHOCK硬漢作風不變！全金屬新表搭湛藍色 又搶眼又帥氣

將經典腕表改以金屬材質呈現，讓CASIO旗下的G-SHOCK走過四十個年頭，依舊有著滿滿活力，而且引起共鳴。如同其名，深受消費者喜愛的Full Metal系列再添兩款新成員，還添加了湛藍配色，陽剛感與帥氣度倍增。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。