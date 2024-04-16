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李國毅、邱勝翊、禾浩辰為Victorinox首同框 分享型男出遊必備清單

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Victorinox全新Airox Advanced行李箱系列上市，找來李國毅（左）、邱勝翊（右）、禾浩辰（中）三位首度同框，一同詮釋新品的百搭魅力。記者王聰賢／攝影
Victorinox全新Airox Advanced行李箱系列上市，找來李國毅（左）、邱勝翊（右）、禾浩辰（中）三位首度同框，一同詮釋新品的百搭魅力。記者王聰賢／攝影

看準旅行市場的興盛，以刀具起家的Victorinox也將發展重心放在行李裝備產品的推陳出新。於是符合旅人各項實用需求的Airox Advanced行李箱系列就此誕生，在台上市之際，品牌亦邀請了李國毅、「王子」邱勝翊、禾浩辰三位首度同框，透過他們所代表的不同年齡與風格型男，一同詮釋新品的百搭魅力。

根據交通部統計處的資料顯示，光是2024年的1月國人出境的人次，就足足是同月來台旅客的兩倍，顯見出國旅遊已成台灣人最熱衷的休閒活動之一。瑞士品牌Victorinox也透露在疫後行李箱產品銷售也隨之倍增，於是秉持「Made to be Prepared為準備而生」的精神，打造全新Airox Advanced行李箱系列來搶市。搭配拉桿採VST雙桿穩定系統，不僅提升移動穩定性及舒適度，設計貼合箱殼外部，更為使用者保留出較完整的收納空間。同時升級的可擴充收納系統，可依據使用需求額外擴展4公分收納深度，且配有搭配兩個分隔層的蝶形開合系統，可輕鬆增添靈活性與更多適用場合。而且，箱內隔層選用SILVADUR抗菌輕巧襯裡，搭配X形彈性伸縮帶及隱藏式收納小袋；輕量外殼與HINOMOTO靜音輪的相互搭配，使Airox Advanced成為旅行最佳良伴。

禾浩辰提到自己旅遊就是說走就走的模式，因此旅行箱「穩定性、耐用性對我來說很重要」，覺得Airox Advanced行李箱的雙拉桿就符合期待。記者王聰賢／攝影
禾浩辰提到自己旅遊就是說走就走的模式，因此旅行箱「穩定性、耐用性對我來說很重要」，覺得Airox Advanced行李箱的雙拉桿就符合期待。記者王聰賢／攝影

禾浩辰提到自己旅遊就是說走就走的模式，因此旅行箱「穩定性、耐用性對我來說很重要」，他覺得Airox Advanced行李箱的雙拉桿就符合期待；「王子」邱勝翊則是喜愛這系列的配色，「特別是霧面效果很好搭配」。近期升格為「二寶爸」的李國毅則說「有好的裝備（夥伴）就會讓你更想去某個地方走走」，也同樣喜歡Airox Advanced行李箱的配色和可擴充的機能，特別是抗菌襯裡，對於身為兩個孩子父親的他更是實用。

「王子」邱勝翊則是喜愛Airox Advanced行李箱的配色，「特別是霧面效果很好搭配」。記者王聰賢／攝影
「王子」邱勝翊則是喜愛Airox Advanced行李箱的配色，「特別是霧面效果很好搭配」。記者王聰賢／攝影

李國毅說「有好的裝備（夥伴）就會讓你更想去某個地方走走」，也同樣喜歡Airox Advanced行李箱的配色和可擴充的機能，特別是抗菌襯裡，對於身為兩個孩子父親的他更是實用。記者王聰賢／攝影
李國毅說「有好的裝備（夥伴）就會讓你更想去某個地方走走」，也同樣喜歡Airox Advanced行李箱的配色和可擴充的機能，特別是抗菌襯裡，對於身為兩個孩子父親的他更是實用。記者王聰賢／攝影

Victorinox Airox Advanced系列風暴灰登機箱，17,500元。圖／Victorinox提供
Victorinox Airox Advanced系列風暴灰登機箱，17,500元。圖／Victorinox提供

Victorinox Airox Advanced系列岩白大型行李箱，22,500元。圖／Victorinox提供
Victorinox Airox Advanced系列岩白大型行李箱，22,500元。圖／Victorinox提供

Victorinox Airox Advanced系列曜石黑中型行李箱，20,000元。圖／Victorinox提供
Victorinox Airox Advanced系列曜石黑中型行李箱，20,000元。圖／Victorinox提供

出國旅遊 收納 李國毅 行李箱

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