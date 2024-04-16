AI智能取代人工 郵輪全產品「線上下單」庫存看得見

2019年疫情前、台灣是亞洲第二大郵輪市場，AsiaYo自去年成立以來首度進軍郵輪市場，運用AI科技流程的優勢，突破了許多傳統旅行社下單的困境，此外，AsiaYo不僅販售台灣為母港出發的郵輪產品，還有世界各地多元化的玩法，自去年加入郵輪市場後，業績成長300%，可見郵輪旅遊市場潛力無窮。

據交通部數據指出，2023年來台郵輪超越300航次，其中在基隆、高雄雙母港策略之下，進出港旅客超越50萬人次，已恢復2019年疫情前的五成，2024年可望恢復至七成。

AsiaYo觀察到此商機，2023年政策解封後立即轉型，改變訂房為主的業務，投入郵輪市場，精選多元的郵輪航線，目前網站產品遍及日本、韓國、新加坡、吉隆坡、泰國、香港、澎湖、紐澳等，並與公主、地中海、挪威、歌詩達、名勝世界等國際知名郵輪品牌合作，提供台灣出發、國外出發，及Fly Cruise(機票＋船票)等多種組合商品。

AsiaYo執行長鄭兆剛表示，AsiaYo運用AI庫存管理的方式，省去傳統旅行社人工業務的繁瑣流程，科技後台系統充分掌握各郵輪品牌的艙房庫存，更清楚掌握旅客的特殊需求。同時提供6國語言真人客服，後續服務也越來越細緻。「目前下單旅客的年齡層平均值為32~40歲。未來除了台灣出發的郵輪航次，也將推出全球各式的郵輪產品，目標是在2024年成為台灣銷售最多郵輪產品的OTA科技旅遊平台！」

AsiaYo遊輪行程熱賣品項包括日韓6天航次，今年暑假陽台艙一房難求。海外出發的名人千禧號、鑽石公主號等，也是炙手可熱的郵輪產品。

AsiaYo於2024年也推出全新的「團體旅遊」商品，可在AsiaYo一站式全面購足訂房、露營、滑雪、郵輪、一日遊甚至團體遊。在團體旅遊的部分，可以一站式比較出各國行程及團費差異，以及馬上看到成團與否。即起還有刷國泰世華Cube卡，最高可享4%優惠，加入AsiaYo會員可再多1%優惠。