快訊

容易被騙3星座！金牛被熟人害、雙魚同情心氾濫、「他」自認聰明好騙TOP1

113會考社會科／國際要聞、公民時事全收錄 最新命題趨勢、模擬考古題一次看

「唐鳳不是當官的料」知情人士曝黃彥男任數位部長 No.1任務

G-SHOCK硬漢作風不變！全金屬新表搭湛藍色 又搶眼又帥氣

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
G-SHOCK深受消費者喜愛的Full Metal系列再添兩款新成員，還添加了湛藍配色，陽剛感與帥氣度倍增。圖／CASIO提供
G-SHOCK深受消費者喜愛的Full Metal系列再添兩款新成員，還添加了湛藍配色，陽剛感與帥氣度倍增。圖／CASIO提供

將經典腕表改以金屬材質呈現，讓CASIO旗下的G-SHOCK走過四十個年頭，依舊有著滿滿活力，而且引起共鳴。如同其名，深受消費者喜愛的Full Metal系列再添兩款新成員，還添加了湛藍配色，陽剛感與帥氣度倍增。

Full Metal系列新表款以經典5000款與八角表圈著稱的的2100款為基礎，推出GMW-B5000D-2與GM-B2100AD-2A腕表，皆採用旋入式背蓋，同時為實現原創抗震結構，在表圈和表殼之間嵌入耐衝擊的高級樹脂避震材質，再透過三叉表耳結構和金屬鍊帶設計，分散連接套筒和按鈕軸所遭受的衝擊，確保表款的耐用性和舒適度。而且整體外觀採用銀色金屬不鏽鋼表圈與表鍊製成，搭配經金屬藍色蒸鍍處理表盤，不論正式或是休閒場合皆能搭配。表鍊部分承襲初版G-SHOCK樹脂表帶設計，特別經過打凹處理；而表圈與表殼則是經過鍛造、切割和拋光等工序，同時採用髮絲紋飾面和鏡面飾面，徹底展現注重細節的特點。

G-SHOCK GM-B2100AD-2A表款採用雙層結構使嵌入式表盤和液晶顯示器部分呈現出各自獨特飾面。圖／CASIO提供
G-SHOCK GM-B2100AD-2A表款採用雙層結構使嵌入式表盤和液晶顯示器部分呈現出各自獨特飾面。圖／CASIO提供

值得注意的是其中GM-B2100AD-2A表款採用雙層結構使嵌入式表盤和液晶顯示器部分呈現出各自獨特飾面，細緻表面處理更是得益於CASIO山形廠精密模具成型技術的應用，在嵌入表眼環與立體刻度指針等處的精細打磨拋光和蒸鍍處理凸顯表盤金屬質感。這系列表款還配備Tough Solar太陽能電力系統與Mobile Link手機連結功能，可透過Bluetooth®與智慧型手機配對，自動調整到正確時間，具備防水200公尺、耐衝擊、多元鬧鈴、碼表等功能能滿足日常生活需求。

G-SHOCK Full Metal系列GM-B2100AD-2A腕表，精鋼表殼與表鍊，17,000元。圖／CASIO提供
G-SHOCK Full Metal系列GM-B2100AD-2A腕表，精鋼表殼與表鍊，17,000元。圖／CASIO提供

G-SHOCK Full Metal系列GMW-B5000D-2腕表，精鋼表殼與表鍊，15,000元。圖／CASIO提供
G-SHOCK Full Metal系列GMW-B5000D-2腕表，精鋼表殼與表鍊，15,000元。圖／CASIO提供

Full Metal系列新表款以經典5000款與八角表圈著稱的的2100款為基礎，推出GMW-B5000D-2與GM-B2100AD-2A腕表。圖／CASIO提供
Full Metal系列新表款以經典5000款與八角表圈著稱的的2100款為基礎，推出GMW-B5000D-2與GM-B2100AD-2A腕表。圖／CASIO提供

G-SHOCK 腕表

延伸閱讀

24WW表展／ZENITH聚焦DEFY 復刻潛水表亮眼鮮橘最吸睛

24WW表展／萬寶龍深潛下海4810米 冰川美景啟發新配色

24WW表展／沛納海把美洲盃帆船搬進展場 襯限量陀飛輪

CASIO助攻點亮最潮穿搭！螢光綠、玫瑰金新表超搶眼

相關新聞

麥當勞「捲捲薯條」開賣！使用循環杯送牛肉堡、可樂

粉絲們久等了！麥當勞宣佈，自4月24日起，全新「捲捲薯條」即將限量登場，不僅有著獨特造型，還有著胡椒、大蒜與洋蔥香氣。另外...

台中燒肉店囤積過期肉遭控腹瀉就醫 9消費者提申訴

台中市一家頂級和牛燒肉店被查獲囤積過期牛肉，業者雖然發出聲明過期肉僅供「員工教育訓練」，但仍遭衛生局重罰。台中市法制局目...

G-SHOCK硬漢作風不變！全金屬新表搭湛藍色 又搶眼又帥氣

將經典腕表改以金屬材質呈現，讓CASIO旗下的G-SHOCK走過四十個年頭，依舊有著滿滿活力，而且引起共鳴。如同其名，深受消費者喜愛的Full Metal系列再添兩款新成員，還添加了湛藍配色，陽剛感與帥氣度倍增。

疫後搶市機上服務翻新 國泰航推全新特選經濟艙

疫後搶市，航空客運市場服務也不斷優化更新，國泰航空將於今年翻新旗下的波音777-300ER型號客機，並提供全新的特選經濟...

香港電影獎鄭秀文天后再臨 法式高級珠寶 閃光助攻

在亞洲的電影大獎中，除金馬獎外，香港的香港電影金像同樣引人注目。日前第42屆香港電影金像獎已圓滿落幕，然活動上明星名人的...

母親節用餐抽鑽石！FRIDAYS、德州鮮切牛排用力寵媽

迎接母親節到來，開展餐飲集團旗下TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排兩大餐廳，推出母親節雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。