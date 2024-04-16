G-SHOCK硬漢作風不變！全金屬新表搭湛藍色 又搶眼又帥氣

將經典腕表改以金屬材質呈現，讓CASIO旗下的G-SHOCK走過四十個年頭，依舊有著滿滿活力，而且引起共鳴。如同其名，深受消費者喜愛的Full Metal系列再添兩款新成員，還添加了湛藍配色，陽剛感與帥氣度倍增。

Full Metal系列新表款以經典5000款與八角表圈著稱的的2100款為基礎，推出GMW-B5000D-2與GM-B2100AD-2A腕表，皆採用旋入式背蓋，同時為實現原創抗震結構，在表圈和表殼之間嵌入耐衝擊的高級樹脂避震材質，再透過三叉表耳結構和金屬鍊帶設計，分散連接套筒和按鈕軸所遭受的衝擊，確保表款的耐用性和舒適度。而且整體外觀採用銀色金屬不鏽鋼表圈與表鍊製成，搭配經金屬藍色蒸鍍處理表盤，不論正式或是休閒場合皆能搭配。表鍊部分承襲初版G-SHOCK樹脂表帶設計，特別經過打凹處理；而表圈與表殼則是經過鍛造、切割和拋光等工序，同時採用髮絲紋飾面和鏡面飾面，徹底展現注重細節的特點。

G-SHOCK GM-B2100AD-2A表款採用雙層結構使嵌入式表盤和液晶顯示器部分呈現出各自獨特飾面。圖／CASIO提供

值得注意的是其中GM-B2100AD-2A表款採用雙層結構使嵌入式表盤和液晶顯示器部分呈現出各自獨特飾面，細緻表面處理更是得益於CASIO山形廠精密模具成型技術的應用，在嵌入表眼環與立體刻度指針等處的精細打磨拋光和蒸鍍處理凸顯表盤金屬質感。這系列表款還配備Tough Solar太陽能電力系統與Mobile Link手機連結功能，可透過Bluetooth®與智慧型手機配對，自動調整到正確時間，具備防水200公尺、耐衝擊、多元鬧鈴、碼表等功能能滿足日常生活需求。

G-SHOCK Full Metal系列GM-B2100AD-2A腕表，精鋼表殼與表鍊，17,000元。圖／CASIO提供

G-SHOCK Full Metal系列GMW-B5000D-2腕表，精鋼表殼與表鍊，15,000元。圖／CASIO提供