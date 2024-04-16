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香港電影獎鄭秀文天后再臨 法式高級珠寶 閃光助攻

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
近年新竄氣的香港人氣歌手魏浚笙，演、歌雙棲，並將寶詩龍（Boucheron）的Mehndi胸針以創意造型配戴。圖／Boucheron提供（合成圖）
近年新竄氣的香港人氣歌手魏浚笙，演、歌雙棲，並將寶詩龍（Boucheron）的Mehndi胸針以創意造型配戴。圖／Boucheron提供（合成圖）

在亞洲的電影大獎中，除金馬獎外，香港的香港電影金像同樣引人注目。日前第42屆香港電影金像獎已圓滿落幕，然活動上明星名人的穿戴造型則展現不輸電影的吸睛、搶眼，並有上屆影后鄭秀文穿戴寶詩龍（Boucheron）高級珠寶出席，全身造型大破5,400萬。

以不對稱、削肩、半透明襲地黑色長禮服出席的鄭秀文，2023年曾以《流水落花》獲影后肯定。日前出席頒獎典禮時，一身黑色更顯現出白金與鑽石珠寶的貴氣對比。其中鄭秀文大膽混搭上兩條高級珠寶系列Quatre Radiant系列短項鍊，一款訂價1,745萬、另一條則約3,235萬，加上耳畔裝飾藝術風格鮮明的高級珠寶系列Quatre Radiant吊墜耳環與Quatre Radiant戒指，全身造型約5,414萬元，讓天后氣勢與高級珠寶，美豔、相輔相成。

選擇配戴上寶詩龍（Boucheron）的明星另有王丹妮（Louise Wong）和香港人氣男星魏浚笙（Jeffrey Ngai），前者曾在2021年的《梅艷芳》中演出一代歌后梅艷芳，並獲2022年香港金像獎的最佳新人獎；有印尼、荷蘭、香港三地混血的魏浚笙則以歌唱為主，但亦曾在《大師兄》、《超神經械劫案下》與《飯戲攻心2》三部電影演出，雖於2022年出道，但人氣快速竄升，其官方Youtube頻道中的熱門單曲、約半年前上線的《失約巴黎》亦有250萬+點閱次數，已成精品寵兒、曝光頻頻。

其中王丹妮（Louise Wong）在紅毯、典禮分別配戴兩套不同珠寶，紅毯時最搶眼的則有一款高級珠寶系列Vendome吊墜耳環，以帶有自然主義風格的羽毛感，在耳畔、盛放出飄逸的春之氣息；典禮時Louise則換上了寶詩龍（Boucheron）在今年因應Quatre系列20周年所推出的全新Quatre Classique頸鍊，大量混合不同色彩、貴重寶石的多圈式風格單品，訂價更上看2,035萬。

魏浚笙在典禮、紅毯同樣以兩套西裝現身，唯身上都配戴了高級珠寶系列Mehndi胸針。Mehndi是從印度傳統指甲彩繪得到靈感，以精緻繁複的金工與寶石鑲嵌，展現出流動、大面積的藤蔓花朵聯想，訂價約1,850元，於外一只Quatre Radiant系列的白金耳夾訂價約11萬6,000元，是寶詩龍（Boucheron）單品中的入門級單品，可自由疊加組合，並形塑出如明星般的輕奢氣場。

寶詩龍（Boucheron）高級珠寶系列Quatre Radiant頸鍊，白金、鑲嵌鑽石，3,235萬元，圖／Boucheron提供
寶詩龍（Boucheron）高級珠寶系列Quatre Radiant頸鍊，白金、鑲嵌鑽石，3,235萬元，圖／Boucheron提供
寶詩龍（Boucheron）高級珠寶系列Mehndi白金鑽石胸針1,860萬元。圖／Boucheron提供
寶詩龍（Boucheron）高級珠寶系列Mehndi白金鑽石胸針1,860萬元。圖／Boucheron提供
曾在2021年的《梅艷芳》中演出梅艷芳，並獲2022年香港金像獎最佳新人獎的王丹妮，典禮造型（左）配戴的Quatre Classique短項鍊，是Boucheron為Quatre 20周年推出的高級珠寶之作。圖／Boucheron提供（合成圖）
曾在2021年的《梅艷芳》中演出梅艷芳，並獲2022年香港金像獎最佳新人獎的王丹妮，典禮造型（左）配戴的Quatre Classique短項鍊，是Boucheron為Quatre 20周年推出的高級珠寶之作。圖／Boucheron提供（合成圖）
寶詩龍（Boucheron）高級珠寶系列Quatre Radiant項鍊，白金、鑲鑽，1,745萬元。圖／Boucheron提供
寶詩龍（Boucheron）高級珠寶系列Quatre Radiant項鍊，白金、鑲鑽，1,745萬元。圖／Boucheron提供
寶詩龍（Boucheron）Quatre Radiant系列白金鑲鑽耳夾，11萬6,000元。圖／Boucheron提供
寶詩龍（Boucheron）Quatre Radiant系列白金鑲鑽耳夾，11萬6,000元。圖／Boucheron提供
寶詩龍（Boucheron）高級珠寶系列Vendome吊墜耳環，白金、鑲嵌鑽石，1,220萬元。圖／Boucheron提供
寶詩龍（Boucheron）高級珠寶系列Vendome吊墜耳環，白金、鑲嵌鑽石，1,220萬元。圖／Boucheron提供
上一屆封后的鄭秀文，今年再度以大破5,400萬高級珠寶現身。圖／Boucheron提供（合成圖）
上一屆封后的鄭秀文，今年再度以大破5,400萬高級珠寶現身。圖／Boucheron提供（合成圖）
寶詩龍（Boucheron）高級珠寶系列Quatre Classique頸鍊，黃金、白金和玫瑰金、棕色PVD，鑲嵌錳鋁榴石、黃色藍寶石和鑽石，2,035萬元。圖／Boucheron提供
寶詩龍（Boucheron）高級珠寶系列Quatre Classique頸鍊，黃金、白金和玫瑰金、棕色PVD，鑲嵌錳鋁榴石、黃色藍寶石和鑽石，2,035萬元。圖／Boucheron提供

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