香港電影獎鄭秀文天后再臨 法式高級珠寶 閃光助攻

在亞洲的電影大獎中，除金馬獎外，香港的香港電影金像同樣引人注目。日前第42屆香港電影金像獎已圓滿落幕，然活動上明星名人的穿戴造型則展現不輸電影的吸睛、搶眼，並有上屆影后鄭秀文穿戴寶詩龍（Boucheron）高級珠寶出席，全身造型大破5,400萬。

以不對稱、削肩、半透明襲地黑色長禮服出席的鄭秀文，2023年曾以《流水落花》獲影后肯定。日前出席頒獎典禮時，一身黑色更顯現出白金與鑽石珠寶的貴氣對比。其中鄭秀文大膽混搭上兩條高級珠寶系列Quatre Radiant系列短項鍊，一款訂價1,745萬、另一條則約3,235萬，加上耳畔裝飾藝術風格鮮明的高級珠寶系列Quatre Radiant吊墜耳環與Quatre Radiant戒指，全身造型約5,414萬元，讓天后氣勢與高級珠寶，美豔、相輔相成。

選擇配戴上寶詩龍（Boucheron）的明星另有王丹妮（Louise Wong）和香港人氣男星魏浚笙（Jeffrey Ngai），前者曾在2021年的《梅艷芳》中演出一代歌后梅艷芳，並獲2022年香港金像獎的最佳新人獎；有印尼、荷蘭、香港三地混血的魏浚笙則以歌唱為主，但亦曾在《大師兄》、《超神經械劫案下》與《飯戲攻心2》三部電影演出，雖於2022年出道，但人氣快速竄升，其官方Youtube頻道中的熱門單曲、約半年前上線的《失約巴黎》亦有250萬+點閱次數，已成精品寵兒、曝光頻頻。

其中王丹妮（Louise Wong）在紅毯、典禮分別配戴兩套不同珠寶，紅毯時最搶眼的則有一款高級珠寶系列Vendome吊墜耳環，以帶有自然主義風格的羽毛感，在耳畔、盛放出飄逸的春之氣息；典禮時Louise則換上了寶詩龍（Boucheron）在今年因應Quatre系列20周年所推出的全新Quatre Classique頸鍊，大量混合不同色彩、貴重寶石的多圈式風格單品，訂價更上看2,035萬。