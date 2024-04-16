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麥當勞「捲捲薯條」開賣！使用循環杯送牛肉堡、可樂

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞「捲捲薯條」正式限時登場。圖／麥當勞提供
麥當勞「捲捲薯條」正式限時登場。圖／麥當勞提供

粉絲們久等了！麥當勞宣佈，自4月24起，全新「捲捲薯條」即將限量登場，不僅有著獨特造型，還有著胡椒、大蒜與洋蔥香氣。另外呼應世界地球日，使用循環杯、內用杯、環保杯並且完成任務，就有機會獲得「四盎司牛肉堡」；麥當勞還以「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」為主題，限量推出「隨手瓶」與「購物袋」。

使用整顆馬鈴薯製成的「捲捲薯條」，自4月24日起至6月4日限量供應。薯條變身為一圈一圈的螺旋造型，彷彿薯條燙了全新髮型。不僅外表金黃，內裡還融合胡椒、大蒜及洋蔥香氣，有著豐富的滋味，單點66元、套餐加購價59元。

根據麥當勞內部統計，自餐廳推行內用杯後，每月省下超過120萬個紙杯，疊加起來超過4萬座台北101。為呼應世界地球日到來，即日起至4月22日期間，只要使用內用杯、循環杯或自帶飲料杯，並且完成打卡任務，即可抽「四盎司牛肉堡」電子兌換券。麥當勞亦與可口可樂合作，4月17日至5月14日期間，至循環杯租借服務的麥當勞餐廳借杯購買飲料，並在期限內歸還循環杯，就能免費獲得「中杯可樂兌換券」1張；今年更加碼集點活動，租借即獲麥樂點數1點，5點以上即可獲得限量野餐墊、收納包或餐盤組等獨家好禮。

慶祝麥當勞來台40週年，麥當勞並於4月17日至5月14日推出「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」主題的隨手瓶、購物袋。其中「隨手瓶」採用不鏽鋼材質，可以見到麥當勞叔叔與好朋友們的造型，售價880元，自4月17日上午11:00開賣，全台限量6,600個。「購物袋」由100%回收塑料製作而成，款式分別為「麥當勞叔叔與大鳥姊姊」、「漢堡神偷與奶昔大哥」，採大容量的設計，售價50元，同樣於4月17日上午11:00起開賣，全台限量5萬個。

除此之外，麥當勞預定於2024年6月底前，將食品包裝袋陸續轉為無添加氟化物的防油紙，一同為環境友善做出貢獻。

「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」隨手瓶，全台限量6,600個。圖／麥當勞提供
「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」隨手瓶，全台限量6,600個。圖／麥當勞提供
麥當勞限時推出「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」購物袋，全台限量5萬個。圖／麥當勞提供
麥當勞限時推出「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」購物袋，全台限量5萬個。圖／麥當勞提供
麥當勞限時推出「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」主題的隨手瓶、購物袋。圖／麥當勞提供
麥當勞限時推出「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」主題的隨手瓶、購物袋。圖／麥當勞提供

薯條 麥當勞

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