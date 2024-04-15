加11元「鬆餅多1層」！杏桃鬆餅屋「哈密瓜鬆餅」登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
杏桃鬆餅屋慶祝登台11週年，推出「蘇芙蕾厚鬆餅」升級優惠方案。圖／杏桃鬆餅屋提供
杏桃鬆餅屋慶祝登台11週年，推出「蘇芙蕾厚鬆餅」升級優惠方案。圖／杏桃鬆餅屋提供

來自日本的「杏桃鬆餅屋」，近期迎來登台11週年慶。為慶祝11週年，即日起限時推出一系列優惠方案，首波推出「「蘇芙蕾厚鬆餅加11元多1層」，另外還有特別版迷你鬆餅、哈密瓜冰淇淋鬆餅陸續登場。

杏桃鬆餅屋自2013年5月正式登台，在當年打造出全台最厚鬆餅的熱潮。今年為慶祝11週年，即日起至4月18ㄖ期間，凡點購單層「蘇芙蕾厚鬆餅S」（190元），並加價11元，就可升級雙層厚鬆「蘇芙蕾厚鬆餅W」（240元）。5月12日前，杏桃鬆餅屋也推出「杏桃人氣迷你鬆餅塔」，將直徑9公分的薄鬆餅，化身為直徑6公分的小巧鬆餅，並搭配蔓越莓、糖漬杏桃，或是搭配日式抹茶鮮奶油與紅豆餡，並以手工餅乾點綴，更添週年氣息，每份220元。

繼2022年推出雙色哈密瓜季節菜單後，杏桃鬆餅屋將於5月開賣哈密瓜季節菜單。包括有「雙色哈密瓜冰淇淋厚鬆餅」（320元）、「雙色哈密瓜冰淇淋薄鬆餅」（320元），以及「哈密瓜氣泡飲」、「哈密瓜歐蕾」等特色飲品，讓民眾享受哈密瓜獨有的香甜氣息。

杏桃鬆餅屋針對登台11週年，推出「杏桃人氣迷你鬆餅塔」，每份220元。圖／杏桃鬆餅屋提供
杏桃鬆餅屋針對登台11週年，推出「杏桃人氣迷你鬆餅塔」，每份220元。圖／杏桃鬆餅屋提供
杏桃鬆餅屋將於5月推出哈密瓜季節菜單。圖／杏桃鬆餅屋提供
杏桃鬆餅屋將於5月推出哈密瓜季節菜單。圖／杏桃鬆餅屋提供

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