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歡慶兒童月 信誼推親子兒歌派對、線上動畫展

中央社／ 台北15日電
信誼基金會針對4月兒童月推出第2波兒童節慶祝活動，包括線上動畫影展、音樂會、親子兒歌派對等線上與實體活動，希望帶給兒童豐富的藝術體驗。圖／信誼基金會提供
信誼基金會針對4月兒童月推出第2波兒童節慶祝活動，包括線上動畫影展、音樂會、親子兒歌派對等線上與實體活動，希望帶給兒童豐富的藝術體驗。圖／信誼基金會提供

信誼基金會針對4月兒童月推出第2波兒童節慶祝活動，包括線上動畫影展、音樂會親子兒歌派對等線上與實體活動，希望帶給兒童豐富的藝術體驗。

信誼基金會今天發布新聞稿指出，基金會近期推出第2波兒童節慶祝活動，集結線上和實體活動，廣邀1歲至12歲的親子、國小師生共同參與。

有感於東部偏鄉音樂資源短缺，信誼基金會與台東回響樂團將於4月20日、21日在台東Le Ark藝術展演中心舉辦「點點音樂派對」親子音樂會，選用法國藝術家赫威．托雷（Hervé Tullet）熱銷全球的「小黃點」及「點點玩聲音」繪本，由作曲家顏名秀依據繪本譜出不同的主旋律，開啟兒童對音樂旋律與色彩的無限想像。

另外，信誼基金會也將於4月27日、28日推出6場分齡的「兒歌歡樂唱」親子派對，邀請親子一同唱兒歌、玩遊戲。

線上活動方面，信誼基金會推出「小導演的異想世界」2024線上影展，集結信誼兒童動畫獎5年以來小學生的優勝作品，涵蓋在地文化、原民文化、疫情、學校生活、親子關係、環保永續等面向共20部作品。

信誼基金會提到，即日起至5月31日可到信誼兒童動畫獎官網免費觀賞線上影展，觀賞後參加「人氣影片票選活動」，還有機會獲得精選助學禮物；另外，今年第16屆信誼兒童動畫獎即日起徵件，歡迎大小動畫創作者踴躍報名。

動畫 親子 音樂會

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