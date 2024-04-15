香奈兒全新鞋履專賣店 進駐新光三越台中中港店

精品龍頭品牌香奈兒（CHANEL）今年大力加碼中台灣，繼台中大遠百Top City專賣店擴增並於今年初全新開幕，香奈兒更進駐七期重劃區精華地段，於新光三越台中中港店開設全新鞋履專賣店。全新鞋履專賣店佔地95平方公尺，融匯香奈兒女士鍾愛的白色、米色、黑色與金色等標誌性色彩，由紐約建築師暨品牌長期合作夥伴Peter Marino操刀設計，他也是為台中大遠百Top City專賣店打造猶如巴黎康朋街公寓全新空間的知名設計師，再度於全新的空間中完美演繹品牌美學符碼。

全新鞋履專賣店的外觀，採用大面積的透明玻璃櫥窗，讓人一眼就能看到香奈兒最新一季的鞋履作品。室內空間則以紋理牆飾、優雅的斜紋軟呢沙發搭配訂製地毯與黑色漆面地板，營造溫馨又精緻的氛圍，細節滿滿都是品牌優雅迷人的標誌符碼。牆上的拉絲鋁和皮革兩截式雕塑，出自藝術家Jonathan Peyser之手，金色鏡子則是雕刻雙人組Curtis Jeré所創作，反映香奈兒長期以來，秉持品牌創辦人香奈兒女士對藝術的熱情，不遺餘力於藝術的推廣。