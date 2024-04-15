香奈兒全新鞋履專賣店 進駐新光三越台中中港店
精品龍頭品牌香奈兒（CHANEL）今年大力加碼中台灣，繼台中大遠百Top City專賣店擴增並於今年初全新開幕，香奈兒更進駐七期重劃區精華地段，於新光三越台中中港店開設全新鞋履專賣店。全新鞋履專賣店佔地95平方公尺，融匯香奈兒女士鍾愛的白色、米色、黑色與金色等標誌性色彩，由紐約建築師暨品牌長期合作夥伴Peter Marino操刀設計，他也是為台中大遠百Top City專賣店打造猶如巴黎康朋街公寓全新空間的知名設計師，再度於全新的空間中完美演繹品牌美學符碼。
全新鞋履專賣店的外觀，採用大面積的透明玻璃櫥窗，讓人一眼就能看到香奈兒最新一季的鞋履作品。室內空間則以紋理牆飾、優雅的斜紋軟呢沙發搭配訂製地毯與黑色漆面地板，營造溫馨又精緻的氛圍，細節滿滿都是品牌優雅迷人的標誌符碼。牆上的拉絲鋁和皮革兩截式雕塑，出自藝術家Jonathan Peyser之手，金色鏡子則是雕刻雙人組Curtis Jeré所創作，反映香奈兒長期以來，秉持品牌創辦人香奈兒女士對藝術的熱情，不遺餘力於藝術的推廣。
如今，香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）設計的2024春夏高級時裝系列已於全新鞋履專賣店上市，系列中備受期待的黑絲絨露趾涼鞋和以珠寶刺繡點綴的蝴蝶結綁帶芭蕾舞鞋，為香奈兒的芭蕾舞鞋款帶來嶄新氣象。同時店上也展售2024春夏前導系列與2023/24度假系列的其他主打鞋款，以及後繫帶高跟鞋與充滿夏日氣息的草編鞋等，為不同場合與風格的穿搭提供最舒適又恰到好處的完美選擇。
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