無限吃到飽3小時！馬辣7品牌升級「免費加送1小時」

為了滿足肉食控的慾望，「馬辣集團」攜手旗下7大火鍋和燒肉品牌，自4月15日起，限時推出平日下午「3小時吃到飽」的免費升級方案，帶給民眾更充裕的用餐時間。同時亦可搭配各品牌的升級活動，享受餐點免費升級。

此次馬辣集團推出的「吃爆3小時」方案，包括「熊一頂級燒肉」、「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋」、「新馬辣經典麻辣鍋」、「新馬辣經典麻辣鍋Plus+」、「夯下去和牛燒肉放題」、「哞哞屋和牛燒肉專賣」等品牌均可適用。4月15日至5月31日期間，平日（週一至週五），2名成人以上同行，並於下午15:00前進場（新馬辣大江店為14:30前），用餐時間即可從2小時升級為3小時，讓粉絲可以享受更盡興的餐飲時光。針對新馬辣plus+台中公益店，還可再享週一至週四，不限時段均可升級3小時的優惠。

除了6個吃到飽品牌之外，採單點制的「問鼎．皇上吉祥宮廷火鍋」，也同樣於4月15日至5月31日期間，平日（週一至週五），下午15:00前推出免費延長1小時活動，共可享3小時的用餐時間。除了單點肉品外，還有自助吧台提供的16種哈根達斯冰淇淋吃到飽，以及享受按摩椅、宮廷服飾cosplay等服務。（上述優惠，均不適用5月1日）