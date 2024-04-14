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Dyson Supersonic Nural吹風機母親節限定新色搶先看 還有這款新品6月將登台

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Dyson Supersonic Nural母親節推出「粉霧玫瑰限定版」。記者黃筱晴／攝影
Dyson Supersonic Nural母親節推出「粉霧玫瑰限定版」。記者黃筱晴／攝影

為了讓消費者實際感受產品魅力，Dyson近年在亞洲地區開設多家體驗店，選定各地知名百貨1樓主戰區，全系列商品一字排開，並設置體驗區，主打體驗服務抓住消費者的心。

搶在Dyson Supersonic Nural吹風機正式上市前，Dyson位於上海新世界大丸百貨的體驗店也特別設置了新機體驗區，現場除了展示首波將推出的綠松石、長春花藍雙色機種，也率先亮相了為了接下來母親節檔期特別推出的「粉霧玫瑰限定版」，握把是霧面的珍珠粉色，風筒筒身則是以玫瑰金和諧的點綴更添低調奢華感，搭配拼接玫瑰色的專屬收納盒，溫潤、優雅的設計，是送禮夢幻首選。

除了Dyson Supersonic Nural新機3色搶先看，現場也展示了年初就在中國搶先上市的Dyson Airstrait二合一吹風直髮器，一機擁有吹風機、直髮器雙功能，濕髮、乾髮都能用，可以濕髮直接吹乾，同時用風力、氣流將頭髮吹直，而非透過加熱面板，避免對頭髮造成熱傷害，非常適合自然捲髮質的用戶使用。

Dyson悄悄透露，除了將在4月16日上市的Dyson Supersonic Nural吹風機，令人非常期待的Dyson Airstrait二合一吹風直髮器也將在6月正式在台登場。

Dyson Supersonic Nural隨附5款不同功能吹嘴配件。記者黃筱晴／攝影
Dyson Supersonic Nural隨附5款不同功能吹嘴配件。記者黃筱晴／攝影
Dyson Airstrait二合一吹風直髮器預計將於6月在台上市。記者黃筱晴／攝影
Dyson Airstrait二合一吹風直髮器預計將於6月在台上市。記者黃筱晴／攝影
Dyson Supersonic Nural母親節推出「粉霧玫瑰限定版」。記者黃筱晴／攝影
Dyson Supersonic Nural母親節推出「粉霧玫瑰限定版」。記者黃筱晴／攝影
Dyson Airstrait二合一吹風直髮器預計將於6月在台上市。記者黃筱晴／攝影
Dyson Airstrait二合一吹風直髮器預計將於6月在台上市。記者黃筱晴／攝影
Dyson位於上海新世界大丸百貨的體驗店主打體驗服務。記者黃筱晴／攝影
Dyson位於上海新世界大丸百貨的體驗店主打體驗服務。記者黃筱晴／攝影

吹風機 消費者 頭髮

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