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全新Dyson Supersonic Nural吹風機上海打造巨型快閃體驗店 特色新功能一次看

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Dyson於上海新天地打造超吸睛的巨型快閃體驗店。記者黃筱晴／攝影
Dyson於上海新天地打造超吸睛的巨型快閃體驗店。記者黃筱晴／攝影

3月底才在韓國首爾發表亮相的全新Dyson Supersonic Nural吹風機，近期也將於台灣正式上市，搶在上市之前，Dyson特別選在匯聚所有時尚潮流品牌的上海新天地，打造超吸睛的巨型快閃體驗店，邀請消費者搶先體驗Dyson全新美髮科技。

這款外型乍看與先前機種無異的吹風機，最大特色是擁有「頭皮保護模式」，透過全新設計的感應器，不管手持吹風機遠近，都可維持體感55°C恆溫，幫助鎖住頭皮水分，強韌頭皮屏障。另外，Supersonic Nural也將隨附的5款吹嘴配件升級，推出智慧辨識模式，會記憶上一次使用這款吹嘴時的風溫、風速設定，當更換不同配件時，吹風機會自動切換使用設定，不需要另外手動調整。

Dyson Supersonic Nural上海新天地快閃體驗店的設計，也將此次新品的特色完全展現，入口超巨大吹風機超級搶眼，將首度登場的透明機身設計、內部感應器設置還原放大，主打的頭皮保護模式也設計了拍照互動區，可以透過站立位置遠近影響燈號變化。現場還展示了Dyson Supersonic Nural首波將推出的綠松石、長春花藍雙色機種，並可搭配5款不同吹嘴直接試用體驗。

Dyson Supersonic Nural將於4月16日在台灣正式上市，台灣民眾很快也能實際體驗Dyson最新美髮科技的創新之處。

隨附5款吹嘴配件也升級推出智慧辨識模式。記者黃筱晴／攝影
隨附5款吹嘴配件也升級推出智慧辨識模式。記者黃筱晴／攝影
Supersonic Nural首波將推出的綠松石、長春花藍雙色機種。圖／Dyson提供
Supersonic Nural首波將推出的綠松石、長春花藍雙色機種。圖／Dyson提供
快閃體驗店內還設置了人生四格拍照體驗區。圖／Dyson提供
快閃體驗店內還設置了人生四格拍照體驗區。圖／Dyson提供
Supersonic Nural首波將推出的綠松石、長春花藍雙色機種。記者黃筱晴／攝影
Supersonic Nural首波將推出的綠松石、長春花藍雙色機種。記者黃筱晴／攝影
Dyson首度以透明端蓋設計顯示內部科技。記者黃筱晴／攝影
Dyson首度以透明端蓋設計顯示內部科技。記者黃筱晴／攝影

吹風機 快閃

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