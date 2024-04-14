全新Dyson Supersonic Nural吹風機上海打造巨型快閃體驗店 特色新功能一次看

3月底才在韓國首爾發表亮相的全新Dyson Supersonic Nural吹風機，近期也將於台灣正式上市，搶在上市之前，Dyson特別選在匯聚所有時尚潮流品牌的上海新天地，打造超吸睛的巨型快閃體驗店，邀請消費者搶先體驗Dyson全新美髮科技。

這款外型乍看與先前機種無異的吹風機，最大特色是擁有「頭皮保護模式」，透過全新設計的感應器，不管手持吹風機遠近，都可維持體感55°C恆溫，幫助鎖住頭皮水分，強韌頭皮屏障。另外，Supersonic Nural也將隨附的5款吹嘴配件升級，推出智慧辨識模式，會記憶上一次使用這款吹嘴時的風溫、風速設定，當更換不同配件時，吹風機會自動切換使用設定，不需要另外手動調整。

Dyson Supersonic Nural上海新天地快閃體驗店的設計，也將此次新品的特色完全展現，入口超巨大吹風機超級搶眼，將首度登場的透明機身設計、內部感應器設置還原放大，主打的頭皮保護模式也設計了拍照互動區，可以透過站立位置遠近影響燈號變化。現場還展示了Dyson Supersonic Nural首波將推出的綠松石、長春花藍雙色機種，並可搭配5款不同吹嘴直接試用體驗。