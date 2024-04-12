台灣在地葡萄酒莊威石東3大新酒款 單杯限期搶先喝

透過平衡永續的栽培與釀造方式，表現真實台灣風土的在地葡萄酒莊威石東（Weightstone），宣布發表3個2024年春季全新年份酒款，分別是「威石東木杉白葡萄酒2022年份」、「小威石東微氣泡葡萄酒 No.5」、與「小威石東親親葡萄酒 No.1」。威石東這次特別於4 月12、13、14日連續3天，選在台北的Salon Flowers舉辦新酒搶先喝活動，新酒款將在現場提供單杯與整瓶銷售，跟大家分享來自大地的喜悅。

「威石東木杉白葡萄酒2022年份」以獨一無二、台灣培育的釀酒葡萄品種木杉白葡萄（Musann Blanc）釀造，在2022年7月夜晚分5次低溫手工採收，自然地表現出層次風味；再以野生酵母低溫緩慢發酵，採用4種釀法，融合於小的老橡木桶中發酵熟陳。酒液洋溢輕柔優雅的白花檸檬氣息，帶著荔枝、柚子、葡萄柚果香，迷人酸度引領出柑橘類礦石與香草辛香料感，增加了口感質地，尾韻帶著微微鹹感，高雅圓潤。

小威石東系列新酒，也在這次換上以台灣動物為主角的全新酒標。威石東酒莊莊主楊仁亞表示，過去小威石東系列的酒標比較抽象，「但從今年開始，我們希望能夠以更直接的方式跟消費者溝通，因此未來這個系列的酒標，都將以台灣的動物為主角，我們會以跟這支葡萄酒的特質相呼應的動物，來代表這支葡萄酒。」

「小威石東微氣泡葡萄酒 No.5」的酒標以害羞的梅花鹿為主角，融合黑后、木杉、金香、蜜紅、木肆5個在地葡萄品種，採法國香檳區傳統氣泡酒釀造法釀製。酒體帶著柔和淡橘粉色調，洋溢清脆青梅與香甜桃李的輕盈風味，細緻微氣泡散發淡淡辛香料氣息，帶著細長礦石感質地的尾韻，適合以6～8°C品飲，可以單喝、也可以搭配各式輕盈食物。

「小威石東親親葡萄酒 No.1」以92%黑后、8%蜜紅葡萄釀製，鮮明的石榴色酒體下，盡是蜜紅葡萄的甜美與黑后葡萄的活力，因此選擇以小白兔為酒標上的主角。酒體香氣層次豐富，帶有土耳其軟糖、綿綿的蜜香紅茶、南非國寶茶、青梅與淡淡薄荷的氣息，輕盈明亮的酸度下，還有些許礦物質地，在舌尖上以隱隱約約的鹹感收尾。建議稍稍冰鎮，以10～14°C品飲，適合搭配羅勒、大蒜、番茄食材、炭烤茄子、三杯料理、薑絲中捲、蔥油白斬雞、在地熱炒海鮮等美食。

◎威石東新酒款單杯搶先喝

．活動地點：Salon Flowers，台北市中山區松江路69巷16號

．活動時間：

4 月12日（五） 18:00～20:00

4 月13日（六） 14:00～18:00

4 月14日（日） 12:00～18:00