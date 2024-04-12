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台灣在地葡萄酒莊威石東3大新酒款 單杯限期搶先喝

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
威石東木杉白葡萄酒2022年份。圖／威石東提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
威石東木杉白葡萄酒2022年份。圖／威石東提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

透過平衡永續的栽培與釀造方式，表現真實台灣風土的在地葡萄酒莊威石東（Weightstone），宣布發表3個2024年春季全新年份酒款，分別是「威石東木杉白葡萄酒2022年份」、「小威石東微氣泡葡萄酒 No.5」、與「小威石東親親葡萄酒 No.1」。威石東這次特別於4 月12、13、14日連續3天，選在台北的Salon Flowers舉辦新酒搶先喝活動，新酒款將在現場提供單杯與整瓶銷售，跟大家分享來自大地的喜悅。

「威石東木杉白葡萄酒2022年份」以獨一無二、台灣培育的釀酒葡萄品種木杉白葡萄（Musann Blanc）釀造，在2022年7月夜晚分5次低溫手工採收，自然地表現出層次風味；再以野生酵母低溫緩慢發酵，採用4種釀法，融合於小的老橡木桶中發酵熟陳。酒液洋溢輕柔優雅的白花檸檬氣息，帶著荔枝、柚子、葡萄柚果香，迷人酸度引領出柑橘類礦石與香草辛香料感，增加了口感質地，尾韻帶著微微鹹感，高雅圓潤。

小威石東系列新酒，也在這次換上以台灣動物為主角的全新酒標。威石東酒莊莊主楊仁亞表示，過去小威石東系列的酒標比較抽象，「但從今年開始，我們希望能夠以更直接的方式跟消費者溝通，因此未來這個系列的酒標，都將以台灣的動物為主角，我們會以跟這支葡萄酒的特質相呼應的動物，來代表這支葡萄酒。」

「小威石東微氣泡葡萄酒 No.5」的酒標以害羞的梅花鹿為主角，融合黑后、木杉、金香、蜜紅、木肆5個在地葡萄品種，採法國香檳區傳統氣泡酒釀造法釀製。酒體帶著柔和淡橘粉色調，洋溢清脆青梅與香甜桃李的輕盈風味，細緻微氣泡散發淡淡辛香料氣息，帶著細長礦石感質地的尾韻，適合以6～8°C品飲，可以單喝、也可以搭配各式輕盈食物。

「小威石東親親葡萄酒 No.1」以92%黑后、8%蜜紅葡萄釀製，鮮明的石榴色酒體下，盡是蜜紅葡萄的甜美與黑后葡萄的活力，因此選擇以小白兔為酒標上的主角。酒體香氣層次豐富，帶有土耳其軟糖、綿綿的蜜香紅茶、南非國寶茶、青梅與淡淡薄荷的氣息，輕盈明亮的酸度下，還有些許礦物質地，在舌尖上以隱隱約約的鹹感收尾。建議稍稍冰鎮，以10～14°C品飲，適合搭配羅勒、大蒜、番茄食材、炭烤茄子、三杯料理、薑絲中捲、蔥油白斬雞、在地熱炒海鮮等美食。

◎威石東新酒款單杯搶先喝

．活動地點：Salon Flowers，台北市中山區松江路69巷16號

．活動時間：

4 月12日（五） 18:00～20:00

4 月13日（六） 14:00～18:00

4 月14日（日） 12:00～18:00

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

小威石東親親葡萄酒 No.1。圖／威石東提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
小威石東親親葡萄酒 No.1。圖／威石東提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
小威石東微氣泡葡萄酒 No.5。圖／威石東提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
小威石東微氣泡葡萄酒 No.5。圖／威石東提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
小威石東微氣泡葡萄酒 No.5，以香檳古法釀製。記者高婉珮／攝影 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
小威石東微氣泡葡萄酒 No.5，以香檳古法釀製。記者高婉珮／攝影 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
小威石東親親葡萄酒 No.1，帶有土耳其軟糖的氣息，輕盈明亮。記者高婉珮／攝影 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
小威石東親親葡萄酒 No.1，帶有土耳其軟糖的氣息，輕盈明亮。記者高婉珮／攝影 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

低溫 梅花鹿 葡萄酒

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