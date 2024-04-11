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春季美容展明天開幕 世貿一館登場加碼開幕時尚秀

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
美容展4月12日開幕，與跨校產學聯手打造的「異時空」時尚秀。圖／主辦單位提供
美容展4月12日開幕，與跨校產學聯手打造的「異時空」時尚秀。圖／主辦單位提供

百大品牌齊聚超盛大！第34屆2024台北春季美容保養展暨美甲美睫博覽會，明天（4月12日）起至4月15日在台北世貿一館登場，開幕首日還與跨校產學聯手打造的「異時空」時尚秀，邀請跨校三大科系與產學界，共同打造出多元創意的展演，另還有眾多好禮、各品牌也推出必搶特惠商品，絕對是上半年必逛的美容展。

每回舉辦總能吸引數萬人參觀的台北春季美容保養展，本次攜手六大產業公協會、跨校聯合三大校系，呈現出多元共融的大型美容展覽，還攜手THBA台灣美髮美容世界協會，將OMC世界盃國手權選拔賽升級為「THBA TAIWAN CUP 國家冠軍盃錦標賽」，將在4月13～14日在美容展中舉辦，並邀請來自波蘭的美髮世界冠軍Iwona Ostrowska、來自蒙古的彩妝世界冠軍Enkhchimeg Batulzii現場展演。

4月12日12點的開幕秀「異時空多元美感創意秀」，由臺灣科技大學石美芳老師、萬能科技大學余珮雅老師、能仁家商金玉花老師與Lanski造型工作室吳正黔總監，率領學生們，以未來主義、幻想世界、 時空穿梭等三大主題，展示多樣化的美妝造型設計，讓人驚豔於台灣的多元成就。

現場還有更多講座、趨勢分享，12日13點在THBA攤位上，以「流量時代中，打造嶄新的技術與服務模式」為題，舉辦美麗產業展望國際論壇，15點在東芳閎有「天然密碼發表會」、16點就是紅舉辦「龍來運轉～秀髮豐盈健康美麗攏攏來」、17點東芳閎有「美業AI行銷系統」的活動。

美容展還有眾多活動，只要提前索票的會員，並且報到成功的看展民眾，可以抽眾多好禮，包括法媚兒萬元保養品乙組、CHIMEI 空氣清淨機、日本BRUNO 美型氣炸鍋等；現場購票觀展，可抽法媚兒萬元保養品乙組，還能夠一票逛三展。

2024台北春季美容保養展

日期：4月12日至15日，10點～18點

地點：台北世貿一館A區

官方網站：https://expo.udn.com

美容展4月12日開幕，與跨校產學聯手打造的「異時空」時尚秀。圖／主辦單位提供
美容展4月12日開幕，與跨校產學聯手打造的「異時空」時尚秀。圖／主辦單位提供
美容展開幕秀，與跨校產學合作創造時尚秀。圖／主辦單位提供
美容展開幕秀，與跨校產學合作創造時尚秀。圖／主辦單位提供

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