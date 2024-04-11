霸氣揚帆！PANERAI全新鈦金屬陶瓷帆船表 七年磨一劍

2024年鐘表與奇蹟日內瓦表展已於日前開幕，向來以運動、潛水風格見長的沛納海（PANERAI），「牛刀小試」發表了以美洲盃帆船賽（America’s Cup）為靈感的數款Submersible新品，包含耗時七年研發的鈦金屬陶瓷、體驗型導向的Luna Rossa兩地時間陀飛輪，以及從帆船得到靈感的Luna Rossa腕表，展現了精密、風格與冒險精神的多元融合。

自2017與美洲盃帆船賽聯手的沛納海，今年帶來全新專利表殼，並將防水深度提升至500米，加上新一代夜光材質能在黑暗中3小時後仍較傳統SuperLuminova高出10%的亮度，是為年度三大特色。其中Submersible QuarantaQuattro Luna Rossa Ti-Ceramitech™腕表的PAM01466（藍色面盤）與PAM01543（白色面盤）都使用了特殊、創新的Ti-Ceramitech™鈦金屬陶瓷材質；此種材質取自Luna Rossa船隊上運用在滑輪舵輪的的陶瓷鍍層，由於將鈦合金表層轉化為高密度陶瓷，因此將帶來硬度提升、輕量化（較傳統精鋼輕44%）、高韌性（斷裂韌性為傳統陶瓷10倍）的多重特點，44毫米的尺寸並具備500米防水性能，訂價皆約為51萬元。

想要體驗與眾不同的海上刺激快感？45毫米Carbotech™碳纖維表殼搭配黑色DLC鍍層鈦金屬表圈的Submersible Tourbillon GMT Luna Rossa Experience Edition PAM01405腕表，除了高輕量化、堅硬、具有陀飛輪等特點外，其收藏家還將受邀前往9月在西班牙巴塞隆納的Luna Ross帆船賽事、獨家行程，同時獲得賽事的幕後花絮第一手直擊，訂價約583萬4,000元，全球限量20只。