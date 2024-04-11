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赴日好夯！旅遊電商祭機票8888元起信用卡13期0利率

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
旅遊電商平台KKday分推出「澀谷女僕咖啡廳」體驗，售價815元起。圖／KKday提供
旅遊電商平台KKday分推出「澀谷女僕咖啡廳」體驗，售價815元起。圖／KKday提供

根據交通部觀光署統計，今年1月台灣民眾赴日旅遊突破50萬人次，超越疫情前同期。旅遊電商平台KKday分享，今年第一季日本旅遊商品銷售也較去年同期成長近50％，4至6月出發的東京優惠機票，5天來回機票只要8888元起，並有多項優惠遊程；旅遊電商易飛網則攜手玉山銀行推出信用卡分期0利率專案，赴日5日遊最低月付1300元起。

KKday指出，近來日本各地除了櫻花綻放外，大型觀光盛事也接力起跑，包括4月19日至21日舉辦的「東京彩虹驕傲2024」活動，主打原宿、新宿、澀谷等鄰近商圈新玩法。KKday持續推出4至6月出發的東京優惠機票，5天來回機票只要8888元起，機加酒則是11300元起。

KKday表示，針對喜愛特色體驗的旅客，推出新宿歌舞妓町的知名同志酒吧「跨性別女裝秀」，售價1860元起、澀谷「街頭卡丁車」體驗，售價2960元起，原宿日本校服體驗，售價935元起。針對各種特色咖啡廳，推薦「原宿mipig迷你豬咖啡廳」售價955元起、「澀谷女僕咖啡廳」售價815元起、「原宿忍者訓練咖啡廳」售價1035元起。

針對美食愛好者，KKday表示，現提供許多在地餐廳線上預約服務，人氣商品推薦「新宿燒肉亭六歌仙」燒肉吃到飽，和牛午間套餐2410元起、「澀谷燒肉USHIHACHI」頂級黑毛和牛多樣套餐1250元起。

隨著賞櫻季邁入尾聲，即將進入暑假親子季，易飛網以「春夏易起放膽玩」為主題參展2024台北國際春季旅展，囊括日韓超值輕旅行、東南亞人氣度假團、經典小資自由行及限定國旅優惠等多元類別，最高可享萬元折扣。另也攜手玉山商業銀行推出信用卡13期分期0利率專案，最低月付200元有找。

針對人氣居高不下的日本，易飛網推薦，「激安紫戀北海道半自助5日」，安排夏季限定富良野哈密瓜及自助餐吃到飽、「關西伴自助5日」走訪千鳥居伏見稻荷神社、「超值四國4日」乘大步危遊船體驗仙境奇峽美景等日本團體行程搭配玉山卡獨家13期專案，最低月付僅1300元起，暑假限定優惠最高折8000元。

針對現階段旅遊型態占比最高的自由行，易飛網表示，旅展優惠最高第二人折2000元，日本東京機加酒12999元起，港澳機加酒7988元起；「歌詩達郵輪-莎倫娜號自主遊5日」前進沖繩及石垣島度假之旅，每人21900元起。另外，海南航空獨家限時促銷，即日起至6月20日前出發，台北-北京來回機票6545元起（未稅），台北-廣州來回機票5143元起（未稅）。

日本稻荷神社總社的千座紅色鳥居為熱門打卡景點，易飛網「關西伴自助5日」售價19900元起，搭配玉山卡13期專案，平均月繳約1500元起。圖／易飛網提供
日本稻荷神社總社的千座紅色鳥居為熱門打卡景點，易飛網「關西伴自助5日」售價19900元起，搭配玉山卡13期專案，平均月繳約1500元起。圖／易飛網提供

咖啡廳 售價 機票

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