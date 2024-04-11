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悠遊卡「反詐騙專區」正式上線 呼籲民眾請認明正版

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
為了防止消費者受騙，悠遊卡公司特別於官網建置「反詐騙專區」日前正式上線，只要民眾對想購買的悠遊卡有疑慮，務必到悠遊卡官網「反詐騙專區」，確認販售通路是否為悠遊卡正式販售管道，欲購買的悠遊卡是否為正版悠遊卡。圖／悠遊卡公司提供
為了防止消費者受騙，悠遊卡公司特別於官網建置「反詐騙專區」日前正式上線，只要民眾對想購買的悠遊卡有疑慮，務必到悠遊卡官網「反詐騙專區」，確認販售通路是否為悠遊卡正式販售管道，欲購買的悠遊卡是否為正版悠遊卡。圖／悠遊卡公司提供

詐騙日益猖獗，手法推層出新，甚至出現悠遊卡假粉專販賣假悠遊卡進行詐騙。為了防止消費者受騙，悠遊卡公司特別於官網建置「反詐騙專區」日前正式上線，只要民眾對想購買的悠遊卡有疑慮，務必到悠遊卡官網「反詐騙專區」，確認販售通路是否為悠遊卡正式販售管道，欲購買的悠遊卡是否為正版悠遊卡。

「反詐騙專區」於悠遊卡官網首頁的快速連結區塊中，專區有許多重要訊息，包括如何辨識正版悠遊卡、悠遊卡販售管道、悠遊卡社群官方帳號的正確網址等重要訊息。在悠遊卡「反詐騙專區」「重要宣導事項」中，悠遊卡公司表示，悠遊卡官方不會在FB粉絲頁販售悠遊卡，正版悠遊卡商品也不會在一頁式網頁販售。所以消費者若有遇到臉書廣告、一頁式網頁販售悠遊卡產品，皆勿下單購買，以免受騙。同時，悠遊卡公司呼籲民眾，在FB、IG上請認明有藍勾勾的悠遊卡官方粉絲專頁，不要隨意加入不明的社群帳號。

反詐騙專區除了提供悠遊卡網路販售管道及授權合作發行的線上銷售通路，供民眾安心選購正版悠遊卡，也教導民眾辨識正版悠遊卡的三大特徵，外觀上必備「悠遊卡企業標誌」、「客服電話」及「卡號」。

由於臉書、網路上詐騙販售悠遊卡層出不窮，悠遊卡公司從2月成立反詐騙小組，每日積極於社群搜尋檢舉，2月至3月底已檢舉15起案件，遭檢舉仿冒粉絲帳號平均於1到2日內下架。悠遊卡公司表示，悠遊卡公司一旦發現詐騙，當下會立即向165反詐騙專線檢舉，並同時以官方名義向FB提出檢舉。民眾若發現疑似仿冒悠遊卡或假網頁販售悠遊卡，可先通報悠遊卡客服或直接撥打165檢舉，為了杜絕詐騙，悠遊卡公司絕對會持續搜尋、持續檢舉，盡可能降低消費者受騙的機會。

悠遊卡 社群 詐騙

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