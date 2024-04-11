威士忌香氣鍊金術師 神秘黑瓶進駐全台量販店

創立於1879年、從英國維多利亞時代流傳至今的「Black Bottle黑瓶蘇格蘭威士忌」，當年以大膽的調和方式與神秘配方創造獨特風味而深獲好評，原創者葛拉漢三兄弟本是茶商，憑藉出眾的感官天賦與調和技術挑戰威士忌調製工藝，化身「香味的煉金術師」。145年後，「黑比尋常」的調和魅力持續累積進化，即日起於全台量販傳奇再現，進駐愛買、大潤發、家樂福等通路。

葛拉漢兄弟1879年在蘇格蘭亞伯丁市（Aberdeen）創立「Black Bottle黑瓶」後廣為流傳，「黑比尋常」的神秘配方從此成為蘇格蘭威士忌迷津津樂道的傳奇。儘管品牌幾經易主，但「Black Bottle黑瓶」打破常規、另闢蹊徑的成功典範已深植人心，充滿個性的風味，滿足不同世代挑剔的味蕾。

「Black Bottle黑瓶蘇格蘭威士忌」如今的配方仍受到1879年葛拉漢兄弟神秘的混釀調和配方所啟發，調酒師調和出煙燻味均衡、花果香馥郁的酒體後裝入重度火烤過的初次橡木桶中陳釀，成就了飽含花朵、橡木與水果香氣，並揉合煙燻、蜂蜜和肉豆蔻風味的深金色酒液，深邃滋味猶如復刻1906年葛拉漢家族設計的玄黑瓶身，神秘莫測又令人忍不住欲一窺堂奧。

「Black Bottle黑瓶」品質獲得2023年英國國際烈酒競賽（ISC）金獎肯定，風味更深邃、層次更堆疊。前味是熾熱橡木香氣伴隨濃郁花香，緊接著隱藏焦糖甜香的清脆木煙氣息撲面而來，尾韻則有海鹽、香料、太妃糖的香甜悠遊迴盪，如此豐盛的特質也適合以各種方式品味，純飲外，「Black Bottle黑瓶」亦可加冰、做High Ball或調酒，任何人都能隨心體現「黑比尋常」的調和工藝。