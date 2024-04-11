聽新聞
test
0:00 / 0:00
15秒預熱完成！揭秘ghd chronos新光速造型夾4大功能進化
深受許多專業美髮人士喜愛的整髮工具品牌ghd，品牌最受歡迎的造型夾商品近期推出了全新進化的「chronos新光速造型夾」，命名相當直白地將其特色直接告訴消費者，就是「快又有效」，加升級HD高清智慧動態感應科技，打造3倍極速、提升85%秀髮光澤度、減少2倍毛燥感，讓髮質強韌度提升3倍的美髮造型體驗。
ghd chronos新光速造型夾這次主打4大功能進化，其中最主打的就是最新「HD高清智慧動態感應科技」，內部搭載的晶片運用強大的演算法，能更精準的辨識使用者的髮質粗細狀況、髮片厚薄度以及造型速度，以每秒250次的頻率監控並調整熱能輸出功率，以確保精準維持恆溫185°C的最佳造型溫度。
另外，更進階的陶瓷加熱器，則可確保將熱量有效傳遞到面板上，讓造型速度更快，也等於更節能。搭配導熱穩定的鋁合金面板與超光滑陶瓷精密塗層，造型時輕輕一滑就能快速撫平毛燥，同時提升秀髮光澤度，造型時間縮短也更不容易對髮質造成傷害。
chronos新光速造型夾這次在人體工學設計也有升級，採用Y型設計搭配圓弧機身，操作時上下面板更穩定，使用更靈活，造型時手勢輕輕一轉即可打造生動自然的紋理線條。
實際試用chronos新光速造型夾，全機就只有1個開關操作按鍵，開機預熱超快速，大約15秒即可加熱完成開始使用。只要抓取想要造型的髮片分區，輕輕滑過就可以立刻看出造型效果，加熱快速又穩定，也沒有複雜的操作按鍵，如果是要塑直，簡直就像梳頭一樣輕鬆簡單。捲髮造型因為熱塑效果太快了，初學者使用前可要先想好手勢怎麼轉，但對已經很習慣使用造型工具的人來說，縮短早上打理出門的時間肯定超有感。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言