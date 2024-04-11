快訊

蔣經國與陳誠曾搶奪接班人大位？ 從蔣中正對2人評價可見端倪

爆遭綠議員陳建名「勾脖、緊抱、強吻」 歌手張涵雅喊：誤會

統神被苗博雅感化？做出「正能量二部曲」發文道歉 鐵粉驚訝：天下紅雨了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

15秒預熱完成！揭秘ghd chronos新光速造型夾4大功能進化

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
ghd chronos新光速造型夾打造直捲造型都更快速。圖／歐娜國際提供
ghd chronos新光速造型夾打造直捲造型都更快速。圖／歐娜國際提供

深受許多專業美髮人士喜愛的整髮工具品牌ghd，品牌最受歡迎的造型夾商品近期推出了全新進化的「chronos新光速造型夾」，命名相當直白地將其特色直接告訴消費者，就是「快又有效」，加升級HD高清智慧動態感應科技，打造3倍極速、提升85%秀髮光澤度、減少2倍毛燥感，讓髮質強韌度提升3倍的美髮造型體驗。

ghd chronos新光速造型夾這次主打4大功能進化，其中最主打的就是最新「HD高清智慧動態感應科技」，內部搭載的晶片運用強大的演算法，能更精準的辨識使用者的髮質粗細狀況、髮片厚薄度以及造型速度，以每秒250次的頻率監控並調整熱能輸出功率，以確保精準維持恆溫185°C的最佳造型溫度。

另外，更進階的陶瓷加熱器，則可確保將熱量有效傳遞到面板上，讓造型速度更快，也等於更節能。搭配導熱穩定的鋁合金面板與超光滑陶瓷精密塗層，造型時輕輕一滑就能快速撫平毛燥，同時提升秀髮光澤度，造型時間縮短也更不容易對髮質造成傷害。

chronos新光速造型夾這次在人體工學設計也有升級，採用Y型設計搭配圓弧機身，操作時上下面板更穩定，使用更靈活，造型時手勢輕輕一轉即可打造生動自然的紋理線條。

實際試用chronos新光速造型夾，全機就只有1個開關操作按鍵，開機預熱超快速，大約15秒即可加熱完成開始使用。只要抓取想要造型的髮片分區，輕輕滑過就可以立刻看出造型效果，加熱快速又穩定，也沒有複雜的操作按鍵，如果是要塑直，簡直就像梳頭一樣輕鬆簡單。捲髮造型因為熱塑效果太快了，初學者使用前可要先想好手勢怎麼轉，但對已經很習慣使用造型工具的人來說，縮短早上打理出門的時間肯定超有感。

ghd chronos新光速造型夾，建議售價14,500元。記者黃筱晴／攝影
ghd chronos新光速造型夾，建議售價14,500元。記者黃筱晴／攝影
採用Y型設計，整體機身線條也更圓潤。記者黃筱晴／攝影
採用Y型設計，整體機身線條也更圓潤。記者黃筱晴／攝影
ghd chronos新光速造型夾，建議售價14,500元，有黑、白2色可供選擇。圖／歐娜國際提供
ghd chronos新光速造型夾，建議售價14,500元，有黑、白2色可供選擇。圖／歐娜國際提供
隨附隔熱套，旅遊攜帶外出使用也很好收納。記者黃筱晴／攝影
隨附隔熱套，旅遊攜帶外出使用也很好收納。記者黃筱晴／攝影
機身與加熱面板線條更圓潤，打造捲髮造型線條更流暢。記者黃筱晴／攝影
機身與加熱面板線條更圓潤，打造捲髮造型線條更流暢。記者黃筱晴／攝影
導熱穩定的鋁合金面板與超光滑陶瓷精密塗層，操作時超順滑。記者黃筱晴／攝影
導熱穩定的鋁合金面板與超光滑陶瓷精密塗層，操作時超順滑。記者黃筱晴／攝影

品牌

延伸閱讀

DAKS全台首間男裝形象櫃開幕 范少勳、姚淳耀、巫建和合體站台

裡面沒穿全部看光光！千黛亞「只穿外套中洞大開美胸全露」側面角度隨時會露點曝光

史努比、哥吉拉都來了！7-ELEVEN推全新精品快閃購、集點　「史努比餅乾造型椅凳、哥吉拉造型皮革娃娃」快搶收

《淚之女王》金秀賢劇中造型盤點：默默穿上愛馬仕、Berluti…演繹財閥女婿的Quiet Luxury！

相關新聞

15秒預熱完成！揭秘ghd chronos新光速造型夾4大功能進化

深受許多專業美髮人士喜愛的整髮工具品牌ghd，品牌最受歡迎的造型夾商品近期推出了全新進化的「chronos新光速造型夾」...

24WW表展／BELL & ROSS都會感05系列 黑化時尚

以設計概念為主的BELL & ROSS於今年日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders Geneva）發表春季...

法式餐廳就是藝廊 老闆早做好不賺錢打算

事業有成的梁朝欽，因為喜愛法國文化和美食，最近結合米其林主廚許祐銘，聯手在台中市旱溪西路打造了具特殊風格的法式料理餐廳「...

全聯零錢捐助兒少 愛心大使羅志祥分享告別壞情緒密技

近期兒少身心健康與安全問題受到全民關注，長期持續關注兒少議題，為孩子圓夢的全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會，今宣...

貳樓攜手口口迷 打造毛孩早午餐、野餐同樂套組

人氣美式早午餐品牌貳樓SECOND FLOOR，不僅以早午餐聞名，更是知名寵物友善餐廳。今年貳樓首次攜手療癒系寵物鮮食品...

媽媽有「鬆」！台中福華今年母親節就送這一顆

鎖定母親節甜點商機，台中福華飯店以「心愛的媽」為靈感，推出母親節限定「馨愛」荔枝玫瑰慕斯戚風蛋糕，嫣紅淡雅的仿真康乃馨花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。