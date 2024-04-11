24WW表展／BELL & ROSS都會感05系列 黑化時尚
以設計概念為主的BELL & ROSS於今年日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders Geneva）發表春季新品，Urban Collection訴求都會時尚，以2019年推出的圓滑邊角方形表殼05系列為主，首度採用以往只出現在03系列的全陶瓷材質，因為表殼款式要透過拋光與太陽紋等不同打磨呈現光影層次難度較高，以往未能完美實現。三款全新05黑色陶瓷表的鍊帶款均為表殼及表帶一氣呵成的整合式表鍊設計。
三款BR 05黑陶瓷表新作之中，BR 05 Black Ceramic三針腕表表殼為緞面拋光，襯托黑色太陽紋表盤，鏤空款BR 05 Skeleton Black Ceramic則裝配能透視黑色鍍銠機芯的染色透明表盤。第三款BR 05 Skeleton Black Lum Ceramic的表殼則採用噴砂啞面打磨處理，配煙燻黑色藍寶石玻璃表盤與綠色夜光指針，陶瓷鍊帶則採用啞面打磨。前兩款為常賣款，分別都推出配橡膠帶以及全陶瓷鍊帶款，第三款只有鍊帶，限量500只。
05系列本季除了全黑陶瓷，還有推出一款雙色金材質的計時碼表BR 05 Grey Steel & Gold，採用雙色半金的材質配鍍釕表盤，層次分明。2022年推出的BR-X5本季也搭上黑色時尚潮流，推出以輕巧鈦金屬製作的41毫米BR-X5 Black Titanium腕表，微噴砂打磨造出灰色不反光啞面金屬質感，配黑色表面，凸顯表款的獨特個性。
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