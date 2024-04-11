法式餐廳就是藝廊 老闆早做好不賺錢打算

事業有成的梁朝欽，因為喜愛法國文化和美食，最近結合米其林主廚許祐銘，聯手在台中市旱溪西路打造了具特殊風格的法式料理餐廳「L’Art de Vivre 如見」。他說，餐廳座位僅18席，且訂價平實，早做好不賺錢的打算，重要的是讓大家有機會享用到不同風格的法式料理和欣賞店裡的藝術品。

梁朝欽從事影音資訊和互動設備的系統整合事業，包括國立公共資訊圖書館，台灣大學等多家大學、醫院、博物館、文化中心、全民英檢考場、知名科技大廠的廠房產線控制等都是其客戶。

走進餐廳，迎賓的是一座彩紅線由天而降，夜裡還會發出光芒。牆上吊掛著年輕藝術家的抽象畫，部分已經售出。大廳中間還有一隻藍色鯨魚大型吊飾，展現餐廳的不同氣勢。這是梁朝欽首次踏入餐飲界，他說，台中市的法式料理餐廳太多了。因此，他將餐廳打造成藝廊，要讓客人享用美食時，同時能欣賞藝術創作。

梁朝欽說，他除了姊夫是法國人，10幾年前一次帶著兩個還讀小學的小孩同遊法國，住了兩個月，平時就開著車四處玩，跟法國人有深度交往，也從此喜歡上法國人愛吃美食、美酒和欣賞藝術品的生活方式，台灣的法式料理餐廳他幾乎都品嘗過。

他說，餐廳訂價一般，僅1280元和3680元兩種價錢，對法式餐廳而言，是相當平實的價位，即使是滿座也不會賺錢。但他早做好心理準備，這麼做就是希望分享這樣的生活給大家，主廚也可以在沒有生意壓力下，好好展現自己的創意，帶給大家最好的料理。

在此同時，他也協助了許祐銘和其團隊創業，以及提供藝術家友人有完全不收費的展出平台。因此開這家餐廳，也同時圓了他自己在內的3個夢想。

許祐銘擔任過新加坡金沙酒店副主廚和裕元花園酒店、中山招待所等知名五星酒店、餐廳的鎮餐飲主廚。他說，希望透過每一道菜餚，讓客人探索法式料理的魅力，了解台灣食材的美好，體驗不同季節帶來的風情。食物是一種語言，每一道菜餚都是一個故事，透過美食傳遞情感，讓客人感受到生活的幸福與美好。