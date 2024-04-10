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采盟免稅店桃邀機場展 呈現台灣藝術創作量能

中央社／ 桃園機場10日電

采盟免稅店在桃機第二航廈出境D區藝展空間舉辦「2024桃邀機場展」，讓遊客把握離台前時刻，欣賞包括書法、篆瓷刻及水墨類等16件創作，展現台灣藝術創作能量。

采盟免稅店從即日起到7月31日期間，在第二航廈出境D區藝文展演空間舉辦「墨繹者一2024桃邀機場展」，采盟免稅店董事長古素琴接受媒體聯訪表示，透過展覽向世界展現桃園美學的多元風貌、拓展藝術視野，讓機場的出境大門向外輸出桃園藝文創作能量，也讓各地旅人看見台灣所散發的獨特魅力。

桃園國際機場公司董事長楊偉甫指出，這次的展覽內容，可以讓國內外旅客親近東方著名的水墨、篆刻等藝術，都是外國旅客非常喜歡的，希望讓旅客在國門看到在地的藝術創作和文化能量。

桃園市政府文化局副局長唐連成說，文化局每年都籌辦「桃園市美術家邀請展」，今年邀請東方媒材4類共計148名藝術家參展，也精選籌備委員16名創作移展至桃園國際機場第二航廈出境D區藝文展演空間。

采盟免稅店表示，這次邀請藝術家有書法類的張穆希、張日廣、謝幸雄、陳銘鏡與陳家璋；篆瓷刻類有古耀華、吳吉祥及呂國祈；膠彩類則有趙世傳、呂燕卿和羅維欽；水墨類有吳烈偉、許秀珠、黃秀傑、黃哲夫及陳陽熙，透過16件藝術創作精華，讓旅客看見台灣散發的獨特魅力。

桃園 機場

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