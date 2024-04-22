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最台智能電鍋「想想鍋」再度登場！定時定溫舒肥、當成煎鍋高溫煎炒的料理逸品
奇想生活的經典商品「想想鍋」即將再度登場！由台灣工業設計大師「謝榮雅」帶領的餐廚生活用品品牌，一直以來致力於提供更優質、更智能的料理體驗。然而「想想鍋」一度因熱賣而缺貨，讓許多粉絲感到遺憾。為此奇想生活於4月22日至5月19日期間，在「有・設計uDesign」平台開啟限時預購活動，讓更多人有機會擁有這款廣受好評的智能電鍋。
作為奇想生活的經典力作，「想想鍋」被譽為最「台」的IH智能美型電鍋，同時擁有眾多令人驚艷的功能。首先，採用了世界首創的IH水蒸技術，解決了傳統電鍋受熱不均的問題，使米飯口感更加Q彈，同時更省時省電。此外，「想想鍋」還擁有微電腦智慧控制功能，不僅可以完成一般電鍋的功用，還能滿足煎、炒、煮、燉等多種料理需求，讓廚房更加簡約實用。它不僅一鍵即啟用，還只需透過旋鈕即可完成所有操作設定，省去大量研究家電使用方法的時間，讓您專注於享受烹飪的樂趣。
除了優惠的價格外，現在預購「想想鍋」還可獲得奇想生活旗下另一款熱賣商品「奇想奶油刀」的Deluxe款式作為贈品。這款奶油刀整合了創新材料，使用高導熱金屬打造，手溫傳導，不需用電加熱，即可輕鬆刮取塗抹冷凍的奶油，隨時隨地享受美味奶油。Deluxe款的精美外觀和別緻材料更為您的廚房增添一絲奢華感。
想想鍋的預購活動即將展開，不僅能以優惠價格入手「想想鍋」，還有機會獲得精美的贈品。請密切關注「奇想生活」和「有・設計uDesign」官網，「想想鍋」於有.設計 uDesign電商設計平台獨家上線，限時集購72折，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。千萬別錯過這個絕佳機會，為您的廚房升級換代！
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