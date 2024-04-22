最台智能電鍋「想想鍋」再度登場！定時定溫舒肥、當成煎鍋高溫煎炒的料理逸品

奇想生活的經典商品「想想鍋」即將再度登場！由台灣工業設計大師「謝榮雅」帶領的餐廚生活用品品牌，一直以來致力於提供更優質、更智能的料理體驗。然而「想想鍋」一度因熱賣而缺貨，讓許多粉絲感到遺憾。為此奇想生活於4月22日至5月19日期間，在「有・設計uDesign」平台開啟限時預購活動，讓更多人有機會擁有這款廣受好評的智能電鍋。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

作為奇想生活的經典力作，「想想鍋」被譽為最「台」的IH智能美型電鍋，同時擁有眾多令人驚艷的功能。首先，採用了世界首創的IH水蒸技術，解決了傳統電鍋受熱不均的問題，使米飯口感更加Q彈，同時更省時省電。此外，「想想鍋」還擁有微電腦智慧控制功能，不僅可以完成一般電鍋的功用，還能滿足煎、炒、煮、燉等多種料理需求，讓廚房更加簡約實用。它不僅一鍵即啟用，還只需透過旋鈕即可完成所有操作設定，省去大量研究家電使用方法的時間，讓您專注於享受烹飪的樂趣。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

除了優惠的價格外，現在預購「想想鍋」還可獲得奇想生活旗下另一款熱賣商品「奇想奶油刀」的Deluxe款式作為贈品。這款奶油刀整合了創新材料，使用高導熱金屬打造，手溫傳導，不需用電加熱，即可輕鬆刮取塗抹冷凍的奶油，隨時隨地享受美味奶油。Deluxe款的精美外觀和別緻材料更為您的廚房增添一絲奢華感。

圖 / 有.設計 uDesign 提供