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DAKS全台首間男裝形象櫃開幕 范少勳、姚淳耀、巫建和合體站台
繼日前在台舉辦130周年紀念服裝秀後，英國品牌DAKS進駐忠孝Sogo百貨，打造首間品牌男裝形象店櫃。開幕當天邀請了范少勳、姚淳耀、巫建和一同站台，三人穿上DAKS新裝並分別演繹不同風格，還互捧對方很帥氣，展現私下好交情。
姚淳耀身穿長版風衣內搭DAKS聯名華裔插畫家Slowboy限定T恤，以及水藍色長褲，同時手提聯名托特包；他覺得整體造型「很英倫感也很紳士」，特別喜歡風衣，因為跟平常風格截然不同。而范少勳則是再度以短褲造型現身，還認為很適合自己，特別是T恤圖案，與他的生活相呼應，並透露「最近也買了腳踏車，覺得（衣服圖案）很可愛，很繽紛有共感」。自招日常穿搭都是T恤為主的巫建和，則是少見的多層次風格出席活動，他提到「雖然每個單品都很簡單，但搭配起來很有自己特色」，所以最想打包身上穿的外套，認為很適合近日的天氣。
DAKS全台首家全新男裝形象櫃外觀以清新暖調大理石紋為主視覺，內部空間則以溫潤石材與沉穩木質混搭呈現簡約俐落的低調質感，一展品牌年輕化的企圖心。同時，DAKS還在此陳列了最齊全的Slowboy聯名限定系列，無論是T恤及提包皆以數位印刷方式將此次合作插畫印製於上，可最大限度地減少水、化學物品的使用和浪費。系列針織衫則選用16針超細義大利美麗諾羊毛製成，以精細的嵌花和提花技藝繡製Slowboy創作之圖案，展現品牌精湛工藝。
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