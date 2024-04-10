全家響應北市府開齋活動！ 4月14日「FamiMobi行動車」化身穆斯林友善商店

全家便利商店繼去年起攜手台北市政府觀光傳播局持續推進穆斯林友善計畫，打造多元族群共融的便利生活圈，適逢穆斯林年度盛事開齋節，為與穆斯林朋友、移工、新住民及遊客同歡慶，4月14日 「全家」將於大安森林公園響應參與開齋節歡慶活動，「FamiMobi行動服務車」將到場化為穆斯林友善商店，並販售穆斯林可食用之南洋酸辣燙「馬尚煮」、「維也納奶油麵包」等友善餐食，台北市政府市長蔣萬安、觀傳局局長王秋冬也將到場體驗，一起透過美食應援穆斯林朋友、共同歡慶開齋。

為歡慶開齋節，「全家」4,200間店舖針對穆斯林相關服務及商品推出優惠活動，包含即日起至4月30日購買指定東南亞國際電話卡，可獲得具清真認證的原味可樂果特價20元優惠券；即日起至5月21日使用國際匯款代碼繳費，可贈送FMC天然水一瓶，限量30萬組。商品優惠則於即日起至4月30日推出「庫瑪雞肉佐泰米飯」、「印度咖哩魚佐香料飯」與「雞肉餅佐薑黃飯」清真認證冷凍餐盒享88折優惠；穆斯林友善熟食專區「馬尚煮」也推出買3送1優惠。

回應消費者多元跨境網購需求，「全家」積極開通跨境電商（如酷澎、比比昂）包裹服務，適逢開齋節，「全家」4月17日起開通「CLC ONLINE」跨境網購包裹店取服務，其為在台移工、新住民最常使用的東南亞跨境網購平台，有別於「CLC ONLINE」過往僅提供宅配取貨，消費者將可直接挑選鄰近「全家」店舖、24小時每天都可取貨。歡慶新服務上線，4月17日至5月31日消費者在CLC ONLINE官網或APP下單並選擇「全家」取件，即贈送中杯冰經典拿鐵。

「全家」表示，去年起開啟穆斯林友善通路計畫，首先於台北市觀光景點店舖設置「穆斯林友善商品專區」，回應來台超過百萬名穆斯林觀光客需求；今年初更將計畫加速推進，擴大穆斯林友善商品專區、熟食區、鮮食商品開發，並強化賣場友善告示，回應穆斯林的餐飲選購需求，打造多元族群友善的通路。穆斯林友善通路計畫第三階段，將從解決在台移工、新住民、留學生等的網購消費習慣切入，透過跨境電商合作包裹取貨服務，幫助在台的外籍朋友購買家鄉物品更便利。