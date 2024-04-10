7-ELEVEN「X-STORE微型商店」獨家專利商模擴大應用！單一貨架實踐無人商店體驗

7-ELEVEN「X-STORE」未來商店再創全新智能消費體驗，今年3月首創以「X-STORE微型商店」進駐商辦大樓，整合AI商品大數據、智能監控、手機自助結帳三大智能系統，實踐1坪空間無人商店體驗，展現X-STORE自2018年每年一店持續創新，且多元複製有成嶄新里程碑。

7-ELEVEN於內湖商辦開設首間「X-STORE微型商店」，1坪大的空間設置簡易型貨架，目前販售商品為常溫零食、飲料、用品等，應用通路獨家專利「手機自助結帳」功能，並結合AI商品數據、智能監控，消費者持OPENPOINT APP快速掃描商品、最快30秒即可體驗便捷的購物流程，結合OPENPOINT生態圈，可累積會員點數，享有商品折扣優惠等。

自2018年起，7-ELEVEN以每年一店推動智能零售體驗場域，陸續與工研院、零售前端科技大廠合作將AI智能零售、物聯網（IoT）展現在7家X-STORE，目前應用多項智能科技均具備可技術複製性，如應用AIoT（人工智慧物聯網）的AI銷售預測系統協助門市營運數位化、自助結帳導入高來客門市、智FUN機設置於購物不便商圈等。

7-ELEVEN表示，為體現無人化服務， 7-ELEVEN打破傳統購物後至櫃台結帳模式，由超商率先開發並取得專利「手機自助結帳」成為X-STORE微型商店發展關鍵，除了內湖商辦外，也預計4月中旬進駐信義區大型商辦大樓。