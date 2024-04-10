韓韶禧秀「金手腕」、周冬雨曬美背 高級珠寶風格教穿

不僅穿上身的衣服造型需要學習，如何配戴珠寶？同樣需要風格示範。Boucheron近日發表2024春夏形象廣告「Never Enough」並推出Quatre Classique系列與Quatre Radiant新品，同時品牌邀請多位品牌代言人、好友如韓韶禧（Han So-Hee）、周冬雨和日星Rola一同入鏡，以美背、纖細風格巧搭珠寶，展現晚宴或派對的風格示範。

本次形象廣告共分Echo, Icon與More is more is more兩個系列，並都回應了年度主題：Never Enough，似反應對享樂、自信追求的永無止盡。其中韓韶禧配戴上Quatre Classique系列金質線軸手環，宛如神力女超人、氣場全開，周冬雨則巧秀纖細美背和黑色禮服，婀娜輕快，以小家碧玉風格、將成為派對晚宴上難以忽視的美豔記憶。

本次發表的Quatre Classique與Quatre Radiant新品中，最鮮明風格的當數一款運用約50枚Quatre Classique戒指組成的頸鍊，手工製作繁複費時，也讓閃光無限加倍，訂價約1,385萬元，亦是目前Quatre系列的最高單價珠寶。另一款線軸式Quatre手鐲則也別出心裁，結合2只開口手環、10隻手環總計12件珠寶，構建出一附華麗高級珠寶「金手腕」，並帶來埃及、貴族王室的聯想，訂價約730萬元。