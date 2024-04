韓韶禧秀「金手腕」、周冬雨曬美背 高級珠寶風格教穿

不僅穿上身的衣服造型需要學習,如何配戴珠寶?同樣需要風格示範。Boucheron近日發表2024春夏形象廣告「Never Enough」並推出Quatre Classique系列與Quatre Radiant新品,同時品牌邀請多位品牌代言人、好友如韓韶禧(Han So-Hee)、周冬雨和日星Rola一同入鏡,以美背、纖細風格巧搭珠寶,展現晚宴或派對的風格示範。

本次形象廣告共分Echo, Icon與More is more is more兩個系列,並都回應了年度主題:Never Enough,似反應對享樂、自信追求的永無止盡。其中韓韶禧配戴上Quatre Classique系列金質線軸手環,宛如神力女超人、氣場全開,周冬雨則巧秀纖細美背和黑色禮服,婀娜輕快,以小家碧玉風格、將成為派對晚宴上難以忽視的美豔記憶。

本次發表的Quatre Classique與Quatre Radiant新品中,最鮮明風格的當數一款運用約50枚Quatre Classique戒指組成的頸鍊,手工製作繁複費時,也讓閃光無限加倍,訂價約1,385萬元,亦是目前Quatre系列的最高單價珠寶。另一款線軸式Quatre手鐲則也別出心裁,結合2只開口手環、10隻手環總計12件珠寶,構建出一附華麗高級珠寶「金手腕」,並帶來埃及、貴族王室的聯想,訂價約730萬元。