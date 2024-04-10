快訊

砂卡礑挖出疑游家大女兒遺體送殯儀館 困8天腐爛難辨將DNA比對

羽球亞錦賽／33分鐘拍下香港對手 戴資穎挑戰連霸開紅盤

連署文未提黃子佼網質疑「模糊焦點」 陶晶瑩：他已社會性死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首款宵夜啤酒來了！酉鬼啤酒「涼麵3合1拉格」限量登場

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
「涼麵3合1拉格」以拉格為基底，加入味噌、小黃瓜與白芝麻一同釀造，整體風味鹹香又清爽。圖／酉鬼啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「涼麵3合1拉格」以拉格為基底，加入味噌、小黃瓜與白芝麻一同釀造，整體風味鹹香又清爽。圖／酉鬼啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酉鬼啤酒繼2021 年發表的「吐司去（掉的）邊大冰紅」受到市場高度評價後，今年將腦筋動到台北獨特的酒後宵夜文化 ——「涼麵配上三合一味噌湯」，這次的R&D 實驗酒款，再次將飲食儀式釀成首款宵夜啤酒「涼麵三合一拉格 / Liang-Mian Lager」，以單次釀造的實驗酒款限量上市。

「涼麵配上三合一味噌湯」需要拆解宵夜涼麵的元素，挑戰酉鬼釀酒師的味覺想像，最後定調以味噌、小黃瓜與芝麻的入酒釀造，將啤酒類型設定為易飲的拉格。釀酒師煮沸麥汁時也煮了兩噸的味噌湯，熟成階段加入於五股市場跟阿姨買的鮮脆小黃瓜；最後再撒上研磨的白芝麻。

酒體呈現混濁橘金色，撲鼻而來的是小黃瓜與白芝麻若隱若現的淡雅香氣，已經可以想像身處在涼麵店的那些夜晚；入口有麥芽混合味噌的溫和甜感，那股瓜味扮演著清爽的角色，伴隨著尾韻白味噌的鹹鮮；好像在吃一口涼麵一口湯。

為了讓消費者能完整體驗今天的第一杯與最後一杯，酉鬼啤酒設計了早餐店與涼麵店的燈箱招牌立體頸標，黏貼在這批「吐司去（掉的）邊大冰紅」與「涼麵三合一拉格」，消費者到店家夥伴或酉鬼宅宅配皆能一次體驗到兩款啤酒。銷售據點請見酉鬼啤酒社群。

此外，酉鬼啤酒去年推出實驗酒款訂閱制，今年則升級訂閱制方案，讓訂閱的酉友完整體驗明星酒款與實驗酒款，並享有周邊商品9折、每月到酉鬼啤酒五股 Taproom 免費喝一杯，以及限量周邊商品等好康。酉鬼訂閱制請見連結，https://bit.ly/4cbBntr。

「涼麵3合1拉格」靈感來自台北人吃個涼麵、喝個三合一味噌湯的宵夜經典儀式。圖／酉鬼啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「涼麵3合1拉格」靈感來自台北人吃個涼麵、喝個三合一味噌湯的宵夜經典儀式。圖／酉鬼啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「吐司去（掉的）邊大冰紅」（右）與「涼麵3合1拉格」（左），分別代表一天的第一杯跟最後一杯。圖／酉鬼啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「吐司去（掉的）邊大冰紅」（右）與「涼麵3合1拉格」（左），分別代表一天的第一杯跟最後一杯。圖／酉鬼啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

早餐店 涼麵

延伸閱讀

好丘攜手啤酒頭挺永續 貝果加入啤酒粕、用NG貝果釀酒

花蓮強震酒廠酒瓶震碎 30年紹興酒甕毀損損失慘重

MLB／山本由伸5局8K好投勇奪首勝 隊友啤酒浴加料

影／新北酒廠陷火海！熊熊烈焰竄出4人驚險逃生 大批消防人車搶救中

相關新聞

24WW表展／創意材質大師HUBLOT 一手掌握Pantone全色調

LVMH時尚集團內走頂級潮流運動風格的製表品牌宇舶表（HUBLOT），在2024年日內瓦鐘表與奇蹟表展（Watches ...

7-ELEVEN京都宇治抹茶盛宴！「抹茶生巧克力風味大福、抹茶芋泥泡芙」快搶吃

抹茶控最愛的超商抹茶季來了！7-ELEVEN即日起推出宇治抹茶季，使用日本進口森半製茶所的宇治抹茶，並與京都府宇治市吉祥...

文策院攜手榮耀基金會 共推臺灣音樂劇創投媒合平台

為了加速臺灣音樂劇產業化發展，並促進創投媒合，文化內容策進院（文策院）今（9）日與榮耀基金會合作，並由榮耀基金會串聯相關文化內容產業創投天使夥伴，共同推出「讀劇匯—音樂劇創投媒合平台 Taiwan Musical Reading Festival」，期待未來透過資金挹注、人才培育以及產業社群的串連，孵化更多作品，開拓臺灣音樂劇市場。

全家響應北市府開齋活動！ 4月14日「FamiMobi行動車」化身穆斯林友善商店

全家便利商店繼去年起攜手台北市政府觀光傳播局持續推進穆斯林友善計畫，打造多元族群共融的便利生活圈，適逢穆斯林年度盛事開齋...

7-ELEVEN「X-STORE微型商店」獨家專利商模擴大應用！單一貨架實踐無人商店體驗

7-ELEVEN「X-STORE」未來商店再創全新智能消費體驗，今年3月首創以「X-STORE微型商店」進駐商辦大樓，整...

韓韶禧秀「金手腕」、周冬雨曬美背 高級珠寶風格教穿

不僅穿上身的衣服造型需要學習，如何配戴珠寶？同樣需要風格示範。Boucheron近日發表2024春夏形象廣告「Never...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。