首款宵夜啤酒來了！酉鬼啤酒「涼麵3合1拉格」限量登場

酉鬼啤酒繼2021 年發表的「吐司去（掉的）邊大冰紅」受到市場高度評價後，今年將腦筋動到台北獨特的酒後宵夜文化 ——「涼麵配上三合一味噌湯」，這次的R&D 實驗酒款，再次將飲食儀式釀成首款宵夜啤酒「涼麵三合一拉格 / Liang-Mian Lager」，以單次釀造的實驗酒款限量上市。

「涼麵配上三合一味噌湯」需要拆解宵夜涼麵的元素，挑戰酉鬼釀酒師的味覺想像，最後定調以味噌、小黃瓜與芝麻的入酒釀造，將啤酒類型設定為易飲的拉格。釀酒師煮沸麥汁時也煮了兩噸的味噌湯，熟成階段加入於五股市場跟阿姨買的鮮脆小黃瓜；最後再撒上研磨的白芝麻。

酒體呈現混濁橘金色，撲鼻而來的是小黃瓜與白芝麻若隱若現的淡雅香氣，已經可以想像身處在涼麵店的那些夜晚；入口有麥芽混合味噌的溫和甜感，那股瓜味扮演著清爽的角色，伴隨著尾韻白味噌的鹹鮮；好像在吃一口涼麵一口湯。

為了讓消費者能完整體驗今天的第一杯與最後一杯，酉鬼啤酒設計了早餐店與涼麵店的燈箱招牌立體頸標，黏貼在這批「吐司去（掉的）邊大冰紅」與「涼麵三合一拉格」，消費者到店家夥伴或酉鬼宅宅配皆能一次體驗到兩款啤酒。銷售據點請見酉鬼啤酒社群。

此外，酉鬼啤酒去年推出實驗酒款訂閱制，今年則升級訂閱制方案，讓訂閱的酉友完整體驗明星酒款與實驗酒款，並享有周邊商品9折、每月到酉鬼啤酒五股 Taproom 免費喝一杯，以及限量周邊商品等好康。酉鬼訂閱制請見連結，https://bit.ly/4cbBntr。