24WW表展／愛馬仕新系列剪裁幾何 三問三軸陀飛輪藏秘

走進愛馬仕（Hermès）於2024年度鐘表與奇蹟表展（Watches & Wonders）的展場，彷彿走進一個充滿色彩的巧妙小宇宙！愛馬仕今年主題定調為「時間的形狀」（Shapes of Time），特別攜手美國視覺藝術家Erin O’Keefe創作沉浸式場景，色彩繽紛的結構讓人想起樸拙的洞穴藝術和現代主義雕塑的簡單形式，在一踏入愛馬仕展場之際就能將感官聚焦於簡約流暢的線條。

而品牌今年所發表的最新系列Hermès Cut，就是設計從圓形的幾何特質延伸而成；Arceau Duc Attelé三軸陀飛輪三問腕表，將充滿象徵隱喻的形狀融入表款細節；薈萃表微型飾工藝與製表技術的Arceau Chorus Stellarum活動人偶工藝腕表，靈巧地捕捉到了駿馬的俏皮與活潑。

●全新簡約幾何Hermès Cut 首個全自製機芯女表系列

Hermès Cut的設計以幾何中啟發無窮靈感的「圓」作為靈感，以隨性無角度的手繪「圓圈」，包覆精準幾何的「圓形」，整體線條簡潔。為了能彰顯這個線條趣味，表冠特別設定在1點半位置，並裝飾漆面或鐫刻H字母，表殼造型圓潤，透過交錯緞面拉絲、部分拋光的光影彰顯線條趣味。倒角表圈勾勒出嶄露出邊緣弧形的寬大表盤，夜光立體阿拉伯數字以浮雕方式呈現，單一色的精鋼款，內分鐘刻度圈配襯品牌標誌的橘色圓圈，在有夜光圓點的秒針走過時如燈亮起。

全系列Hermès Cut腕表均搭載愛馬仕自製H1912機芯，是品牌首個搭載全自製機芯的女表系列，不過36毫米中性尺寸男女皆宜。提供全精鋼材質，或精鋼和玫瑰金的雙色組合，均提供表圈鑲鑽或無鑽的選擇。霧亮交錯的打磨飾面鍊節外形圓潤，組成服貼的金屬表帶；可以徒手快拆更換的橡膠表帶則提供8種愛馬仕專用色選擇：白色、橘色、珍珠灰色、深灰色、淡紫色、淺綠色、牛仔藍色與紅橘色。

●三軸陀飛輪三問表設計巧藏品牌故事

愛馬仕的Arceau Duc Attelé腕表匯聚了三軸陀飛輪、三問報時機構、以及5赫茲高振頻三功能，細節都巧妙地融入了愛馬仕的品牌象徵，結合風格美學與專業技術。在略位於表盤中央上方的三軸陀飛輪，三個獨立軸心和分別以300、60和 25秒一圈的三種速度旋轉，面拋光的三個鈦金屬框架則打造成交織的雙H形狀，呼應愛馬仕位於巴黎福寶大道24號總店裡的電梯鍛鐵裝飾，源自於品牌傳人Émile Hermès與Julie Hollande在1900年締結連理的象徵。

環繞陀飛輪的偏心顯時環上斜體阿拉伯數字如駿馬奔騰，環上的藍色爪形指針指示時間。鈦金屬款表盤上裝飾動感機刻圖紋寓意聲波傳遞，三問報時功能則能透過側面的滑桿啟動，音錘採用兩枚馬頭形狀，啟動後即敲擊表盤邊緣細長U形的淬火鋼音簧，位在表盤上方的這個音叉形構造可確保最佳音響共振，並透過表殼鈦金屬放大效果。

從透明表底蓋欣賞驅動Arceau Duc Attelé腕表的愛馬仕H1926機芯，除了明顯的馬頭與馬鬃形齒桿，鏤空齒輪組設計靈感源自由兩匹馬拉動的敞篷四輪馬車，這種馬車的名字為Duc attelé，也就是這款表的名字的來源。原來品牌當今logo的設計，最早就是以Émile Hermès於1920年收購的一幅畫「Duc attelé, groom à l’attente作為靈感，畫中主角就是一輛還在等待貴客上車的敞篷四輪馬車，是19世紀法國動物畫家和馬術藝術大師Alfred Dreux所畫的作品。

43毫米的Arceau Duc Attelé三軸陀飛輪三問腕表共推出拋光鈦金屬和玫瑰金兩種材質選擇，各限量發行24只，配霧面石墨色或霧面深海藍色短吻鱷魚皮表帶。

●活動骷髏「馬」很有戲

充滿未來感又有點哥德風的Arceau Chorus Stellarum圖案，來自野村大輔 （Daiske Nomura）為愛馬仕設計的Chorus Stellarum絲巾圖案，騎著高貴戰馬的英勇骷髏騎士，以活動的貼花裝飾、手工鐫刻和微繪工藝呈現，一旦按下9點鐘按鈕，就能讓這個浮誇的角色在馬術宇宙中流暢地搖擺躍動起來。