穿搭同款聯名UNDER ARMOUR潮裝 一起替舉重女神郭婞淳應援！

2024巴黎奧運即將在7月底登場，全球頂尖運動員們也正積極備戰中，舉重女神郭婞淳也不例外。為了號召支持者都能一同替台灣好手加油打氣，UNDER ARMOUR攜手郭婞淳推出全新UA X TANA聯名系列潮裝，讓粉絲們能身穿同款服飾，一起應援！

全新UA X TANA聯名系列，包含短袖T恤及連帽上衣，靈感源自婞淳象徵著堅韌不拔的原住民名TANA，並以婞淳簽名作為設計發想，搭配姓氏郭的拼音「KUO」字樣以及代表舉重的槓鈴，簡約設計描繪出婞淳的堅定意志及熱血「婞」念。此外，刺繡圖樣上特別加入諧音的「婞運草」作為設計亮點，每片葉子分別代表著努力堅持、勇敢智慧、善良感恩、愛和幸福；而彎曲葉柄則勾勒出Tana字樣，意味「不管多蜿蜒，相信一切都是最好的安排」。特別的是只要購買聯名系列，UNDER ARMOUR將捐贈20%商品收益給「CCSA社團法人中華育幼機構兒童關懷協會」及「財團法人普仁青年關懷基金會」，希望能讓弱勢的青少兒勇敢追夢。

台灣機能服飾品牌VERVE在提高健身服裝佔有率之外，亦搶攻女性瑜伽服飾市場，邀請人氣YouTuber「Katie」合作首推聯名系列。圖／VERVE提供

而台灣機能服飾品牌VERVE在提高健身服裝佔有率之外，亦搶攻女性瑜伽服飾市場，邀請人氣YouTuber「Katie」合作首推聯名系列。專注於女性運動市場，VERVE與Katie觀察到消費者的穿著習慣後，以安全包覆性、零束縛肩帶交叉設計、修飾身形曲線為設計主軸，改善瑜伽服的版型與材質，同步確保舒適度、活動範圍最大化及具有透氣性和吸濕排汗功能。推出好穿又好看的瑜伽服裝，呈現如肌膚般舒適輕薄體驗外，仍能締造專業功能性，可在運動中自由流動，展現自信丰采。

UA X TANA聯名系列Essential Fleece連帽上衣，2,480元。圖／UNDER ARMOUR提供

UA X TANA聯名系列短版T恤，1,680元。圖／UNDER ARMOUR提供

UA X TANA聯名系列T恤，1,680元。圖／UNDER ARMOUR提供

VERVE x Katie聯名系列後弧寬鬆背心。圖／VERVE提供

UA X TANA聯名系列Essential Fleece連帽上衣，2,480元。圖／UNDER ARMOUR提供