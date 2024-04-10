日立新款滾筒洗衣機烘衣快又乾 新技術連前緣膠圈都可自清潔

近期家電品牌紛紛推出年度新品，日系簡約、美系大氣，滿足用戶不同空間風格需求。阿奇立克日立家電宣布在台推出新款洗衣機、冰箱、吸塵器、料理爐，以「Art of Ease」概念為主軸，亮相一系列適合小家庭、年輕族群需求的精緻美型、智慧多工新品，同時也預告將在今年7月上市首款15人份獨立式洗碗機。7月31日前購買指定商品，即贈即享券、實用配件等好禮。

其中最主打的就是HITACHI滾筒洗脫烘衣機BD-SX120HJ，寬度僅60cm滿足都會窄小陽台需求，更聰明的AI智能感測洗衣，操作更簡單，原有「風熨斗」技術再升級，烘衣更快，另加入「Air Wash風速淨」功能，讓無法水洗的衣物，透過高溫熱風進行消毒、除臭，更首創「自主環淨科技」，利用全機自體清潔技術，不只可以自清筒槽，連烘衣風管、經常藏污納垢的前緣膠圈都可以幫你自動清洗。

新款HITACHI GX Series六門冰箱最大特色是搭載「獨立雙循環冷卻系統」及「獨立鎖濕低溫冷藏室」，2℃低溫加上高保濕度，讓沙拉、葉菜類皆免用保鮮膜即可冷藏保鮮不乾枯，也可透過獨立的溫控設計控制蔬菜、乳製品及肉類各自的的儲存空間。獨家「-1℃真空冰溫室」，抽取氧氣維持0.8大氣壓，抑制氧化保鮮肉類、海鮮，取出就能料理使用。

新一代HITACHI紙袋型吸塵器PV-XB3KT，則是配備日本創新科技無塵紙袋，搭配1.1KG輕量機型，輕鬆打掃、清除集塵盒免沾手。

而喜歡在家做烘焙的民眾，HITACHI旗艦款全能料理爐加入獨家自動揉麵機配件，搭配全新「W Scan雙重感測」功能，食材重量與溫度精準掌握。

另外，台灣惠而浦也宣布即將在台灣推出多款智能家電新品，包含17公斤大容量極窄身直立變頻洗衣機、一級能效極薄美型二合一清淨除濕機、Intelli Sense一級變頻雙門冰箱等，同時也與嵌入式家電通路策略合作夥伴嘉儀企業，同步亮相惠而浦多款第六感智能嵌入式廚房家電，包括IH感應爐、洗碗機、排油煙機以及可滿足美式居家裝潢的嵌入型冰箱、烤箱等多元產品。